Capital Sigorta’dan bir örnek davranış daha

Bakanlıklar Bölgesinde bulunan ve yıllardır bozuk olan Fazıl Plümer Anaokulu önündeki kaldırım Capital Sigorta tarafından yapıldı.

Capital Sigorta müşterisi bir kişinin okul civarında yaptığı kazanın hasar tespiti için bölgeye keşif amacıyla giden Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu, okul önündeki bozuk kaldırımın okulda eğitim gören öğrenciler için ciddi tehlike oluşturduğunu farkederek konuyu Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’a iletti. Genel Müdür Yorucu’nun görüntülediği fotoğraları da gören Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun hemen Grup bünyesinde yeralan Capiton Construction mühendislerini arayarak okul önündeki kaldırımın yapılması için gereğinin yapılmasını istedi.

Capital Sigorta ve Construction yetkilileri Okul Müdürü Arsev Malek ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile irtibata geçerek, Belediyenin kaldırım inşası için belirlemiş olduğu standartları ve ihtiyaç duyulacak malzemeyi tesbit etti. Bölgedeki trafiği olumsuz etkilememek ve okul öğrencilerini inşaat anında riske atmamak için şubat tatili döneminde yapılan kaldırım, okulların ikinci dönem zili çalmadan bitirildi.

Kaldırımın kontrolü için okula ziyarette bulunan Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu, çevrede bulunan risklere karşı “henüz daha geç olmadan” tedbir alma refleksiyle hareket ettiklerini, toplumun sorunlarına kayıtsız kalmayan, kanayan yaralara merhem olmaya çalışan bir kültüre sahip Capital Grup’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. İçinde bulunduğumuz topluma karşı şirketlerin büyük bir sorumluluğu olduğunu, ve ihtiyaç duyulduğunda ellerini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Yorucu, KKTC’de son yıllarda sosyal sorumluluk bilincinin arttığını gözlemlediğini ve bunun çok sevindirici olduğunu belirtti. Görüşme sırasında Fazıl Plümer Anaokulu Müdürü Arsev Malek, yıllardır talep edilmesine rağmen bir türlü yapılamayan okul kaldırımını yapma duyarlılığı gösteren Capital Sigorta’ya, Capiton Construction mühendislerine ve Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’a teşekkürlerini iletti.