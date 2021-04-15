Canlı yayında bayıldı: Virüs aşısının durdurulduğunu açıklıyordu

Danimarka’da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Covid-19’a karşı geliştirilen AstraZenaca aşısının ülkede kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı. Erichsen, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle alınan kararı canlı yayında açıklıyordu. Salondakiler, bir anda yere düşen Erichsen’in yardımına koştu. Bir süre sonra ayılan ve hastaneye kaldırılan direktörün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.