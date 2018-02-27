Canlı müzik eğlencesi tavan yaptı

AHMET EVAN VE GRUP RAST LEFKOŞA’DA:

Lefkoşa içinde hizmet veren Barricade Bar’da sahne alan Ahmet Evan ve orkestrası ile bir gece sonra sahne alan Grup Rast eğlencede tavan yaptı.

Lefkoşa içinin uğrak mekanı Barricade Bar geçtiğimiz hafta sonu da eğlencesiyle ilgi odağı oldu. Mekanın cuma gecesinde Ahmet Evan ile orkestrası sahne alarak coşkuyu tetikledi. Grubun şarkılarına kimi zaman konuklar hep bir ağızdan eşlik etti.

Eğlence cumartesi gecesi de hız kesmedi ve Grup Rast’ın performansıyla devam etti. Büyük beğeni toplayan repertuarıyla sahnede her zamanki gibi fırtınalar estiren Rast konukları coşturmasını iyi bildi.

Gençlerin ve eğlence severlerin her zamanki gibi büyük ilgi gösterdiği iki gecede de adeta şıklık yarışı yaşandı. Doğum günü kutlamalarının tat kattığı Barricade geceleri birbirinden renkli karelerle objektiflere yansıdı.