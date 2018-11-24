Canlı gecelerde Anadolu Rock coşkusu

ARDA VE ALKAPON İKİLİSİNE YOĞUN İLGİ:

Lefkoşa içinin uğrak mekanlarından olan Barfly Bar, Arda Gündüz ve Alkapon ikilisiyle yaşanan hafta sonu gecelerinde yoğun rağbet görüyor

Kış gecelerinin vazgeçilmezi olan Lefkoşa’nın canlı müzik mekanları tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Lefkoşa içinin sevilen mekanlarından Barfly, müzik severlerin başlıca eğlence duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Mekanın hafta sonu Arda Gündüz ve Alkapon ikilisiyle yaşanan eğlencesi yoğun bir ilgi görüyor. Mekanda tıklım tıklım dolan masalar sahnedeki keyif dolu programla gönüllerince eğlenip hem efkarlanıyor hem de efkar dağıtıyor.

Duygusal şarkılarla başlayan program gecenin ilerleyen saatlerinde iyice hareketlenerek oyun havalarına bürünüyor. Arda ve Alkapon ikilisiyle coşan canlı müzik coşkusu bu gece kaldığı yerden devam edecek.