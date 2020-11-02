Canavar yüzlü örümceklerin kulakları olmadan işittiği keşfedildi

Yeni bir çalışmaya göre canavar yüzlü örümceklerin, kıllı bacakları sayesinde yaklaşık 2 metre ötedeki ses titreşimlerini kulaklara ihtiyaç duymadan işitebildiğini ortaya koydu.

ABD’li bilim insanları yüksek kalitede gece görüşü sağlayan büyük gözlere sahip böceklerin hem düşük hem de yüksek frekanslı sesleri duyabildiğini keşfetti.

Bulgulara göre titreşimleri algılayabilen bacakları ve içindeki eklem reseptörleri, bu örümceklerin görüş alanı dışındaki avları da yakalamasına olanak sağlıyor.

Bilimsel adı Deinopis spinosa olan dev yüzlü örümcekler, Avustralya, Amerika ve Asya’da görülebiliyor.

Cornell Üniversitesi’nden, makalenin yazarı Jay Stafstrom çalışmayı şöyle anlattı:

Gözlerinin üzerine diş silikonu yerleştirdim, böylece görmelerini engelledim ve onları doğaya saldığımda yerden av yakalayamadıklarını ama havadan böcek avlayabildiklerini gördüm. O yüzden bu örümceklerin uçan böcekleri avlamak için farklı bir duyu sistemi kullandığına emin oldum.

Bu örümcekler yerde dolaşan avları ön bacaklarıyla yukarıdan fırlattıkları ağla yakalıyor ve buna “ileri vuruş” deniyor. Havada dolaşan böcekleriyse arka bacaklarıyla fırlattıkları ağla yakalıyor. Buna da “geri vuruş” adı veriliyor.