ABD polisini Hitler’in sözleriyle eğittikleri ortaya çıktı

Kentucky valisi Demokrat Andy Beshear, Hitler’den alıntı yapılan slaytların “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.

ABD’nin Kentucky eyaletindeki polis eğitim programında kullanılan slaytta Adolf Hitler’e ithaf edilen sözlerden alıntılar yapıldı.

Alıntılar Kentucky Eyalet Polisi’nin “Savaşçı Zihniyeti” isimli eğitim slaytlarında kullanıldı.

Faşist lidere atfedilen sözlerden “Daimi ve düzenli şiddet, başarının temelidir” slaytlarda birden fazla kez yer aldı.

Dahası, bazı slaytlardaki alıntılar öğrencileri, Hitler’in hayatına dair bilgiler içeren sitelere yönlendiren internet adresleriyle paylaşıldı.

Bu adreslerde Hitler’in kaleme aldığı yazılar ve kendisi üzerine hazırlanan kitapların listeleri de bulunuyor.

Eğitimde, polis ekiplerinin görevlerini layıkıyla yapabilmek için lazım olduğunda şiddet kullanması gerektiği söylendi.

Hitler’den alıntı yapılan bir slaytta da polislerin “gerektiğinde sevgi dolu baba, eş ve arkadaş gerektiğinde de acımasız bir katil” olabilmelerinin önemi vurgulandı.

“Slaytlar eskiydi”

Slayt gösterisi Yahudi toplulukları ve yerel halktan büyük tepki gördü.

Öte yandan, Kentucky Eyalet Polisi’nin açıklamasında “eğitimde kullanılan slaytların eski olduğu” belirtildi.

Eyalet polisinden sorumlu Kentucky Adalet ve Kamu Sağlığı Kabinesi Sözcüsü Morgan Hall da slayt gösterisinin 2013’te müfredattan kaldırıldığını söyledi.

Fakat Hall, slaytların ne kadar süredir eğitimlerde kullanıldığı ve kaç kişinin bunları gördüğüne ilişkin soruları yanıtlamadı.

Hall, açıklamasında böyle bir içeriğin müfredatta yer almasının “kabul edilemez” olduğunu belirterek “Yönetimimiz içeriğin kullanımını desteklememektedir” dedi.

Eyalet polisine dava açmaya hazırlanan avukat David Ward ise slaytları gördüğünde şaşkına döndüğünü belirtti.

Avukat şöyle konuştu:

Böyle bir eğitim, böyle alıntılar polis ekiplerini sanki savaştalarmış gibi bir zihin yapısına sokarak işe gelirken çatışmaya hazır olmalarını öğretiyor.

Kentucky Eyalet polisi, siyahi George Floyd ve sağlık çalışan Breonna Taylor’ın polis şiddetiyle hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen protestolarda göstericilere müdahale eden kolluk kuvvetleri arasındaydı.