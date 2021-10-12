Canaltay: Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun kalan bölümü ihale aşamasına geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun kalan bölümünün ihale aşamasına geldiğini, yolun geçeceği güzergahın ağaçlardan arındırılmasından hemen sonra yolun tamamlanması için Türkiye’de ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Doğancı kavşağı ile Lefke arasında kalan 7 kilometrelik bölümünün tamamlanması için güzergah üzerindeki temizlik çalışmalarına hızla devam edildiği belirtildi.

Yolun ihalesinin yapılması önünde engel teşkil eden, kamulaştırılmış alanlar içerinde bulunan ağaçların sökümüne, zeytin ağaçlarının ise budanıp başka bir alana taşınmasına geçen hafta başlandığı kaydedilen açıklamada, yolun geçeceği güzergahın ağaçlardan arındırılmasından hemen sonra yolun tamamlanması için Türkiye’de ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, geçen hafta bölgeye giderek üreticiler ile görüştü ve mevcut pürüzler çözülmeden yolun ihale edilmeyeceğini açıklamıştı.

İhale açılmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Canaltay, “Amacımız Lefke bölgesi ve genelde ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak bu projenin tamamlanması için çalışmaların başlatılması idi. Pürüzleri bölge üreticileriyle uzlaşı içerisinde ortadan kaldırdık. Şimdi sıra ihale ve yolun yapımıma geldi.” şeklinde konuştu.

Canaltay, 2012’de başlayan ancak yolun uzun yıllar boyunca bütünüyle trafiğe açılamaması nedeniyle gösterdikleri sabır ve destekten dolayı Lefke halkına ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Yolun Güzelyurt ile Doğancı arasındaki bölümün 2018’de trafiğe açıldığını ancak geriye kalan 7 kilometrelik bölümünün bir türlü tamamlanamamasının bölge halkında büyük hayal kırıklığı yarattığını belirten Canaltay, sürecin uzamasına rağmen güzergah üzerinde tarlası bulunan üreticiler dahil tüm paydaşların yolun tamamlanması için iyi niyet ile yaklaşım gösterdiklerini, herkesin bu amaca yönelik birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Canaltay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yolun tamamlanması için ihaleye çıkılmasının önünde her hangi bir engel kalmadı. Başta Karayolları Dairesi ekibi olmak üzere tüm kesimlere gösterdikleri iyi niyet ve çabadan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.”