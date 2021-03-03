Canaltay: Gelen herkes karantinaya giriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, yayımlanan yeni NOTAM’la bugünden itibaren Ercan Havaalanı’nda günde 3 uçak seferinin yapılacağını söyledi.

“Manşet +”ya konuşan Canaltay, ülkeye gelecek olan herkesin karantinaya alınacağını vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında uçuşları günde 3’e düşüren yeni NOTAM’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Canaltay, Sağlık Üst Kurulu’nun karantina merkezlerindeki son durum ve mutasyonlu virüste artış görülmesi üzerine aldığı karar doğrultusunda NOTAM’ı değişmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bugünden itibaren Ercan Havaalanı’nda günde 3 uçak seferinin yapılacağını belirten Canaltay, gelecek olan kişilerin karantina koşulu ile ülkeye giriş yapacağını söyledi. Canaltay, “4 bin öğrenci geldiği tahmin ediliyor. Tekrardan NOTAM yayımlandı. Ülkeye çok uçağın olması, daha ucuz seyahat edebilme imkanı demek. Bir dönemden geçiyoruz, tecrübe kazanıyoruz. Öğrencilerin gelmesi için, geldikten sonra da yaşam koşullarının düzenlenmesi, halkın sağlığının da korunabilmesi için hükümet olarak elimizi taşımızın altına koyduk. Halkın sağlığı her şeyden önemli…” dedi.

Özel sektörün ekonomik olarak çok zorda olduğuna işaret eden Bakan Canaltay,

Herkesin kurallara uyması halinde ülkenin Nisan ayında daha sağlıklı olarak açılabileceğini vurguladı.

Canaltay, “Halk, Ercan’dan uçak gelmediğini zannediyor. Her hafta 6 bin civarında yolcu geliyor. Her hafta bu verileri paylaşacağım. Halka daha şeffaf olacağız” dedi.