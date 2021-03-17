“Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında;

“Dünyanın ve emperyalist güçlerin en güçlü ordularına karşı, kahraman Türk askerinin kanı ve canı pahasına kazandığı Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümündeyiz. Bu büyük zafer, dünya esir uluslarına ve mazlum haklarına bir umut ve ışık olurken, Kıbrıs Türk halkına da özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde güç ve ilham kaynağı olmuştur.

Bu büyük zaferden alınan güç ve ilhamla halkımız bir asırdan bu yana vatan bildiğimiz bu topraklarda Türklüğün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmemek, özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için mücadele etmektedir.

“Çanakkale geçilmez” söylemi, sadece bir söylem değil, Türk ulusunun direniş azmi ile özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. Bu vatan bilinen toprakların bölünemeyeceğinin ve işgal edilemeyeceğinin de ifadesidir. Bu söylem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müjdeleyen bir söylemdir.

Kıbrıs Türk halkı, Çanakkale Zaferi’nden aldığı güç ve ilhamla, her zorluğa ve fedakarlığa katlanarak, Anavatan Türkiye’nin desteği ve yardımıyla kendi vatanına ve kendi devletine kavuşmuştur. Bunun da bedeli kan ve can olmuştur. Evlatlarımız, Çanakkale’de olduğu gibi toprağa düşmüştür. Bu nedenlerle, yaratılan vatanı, devleti, özgürlüğü ve egemenliği korumak şehitlere olan borcunuzdur. Şehitlerimizin emaneti olan bu değerleri her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve yaşatacağız. Tüm dünya da bunu böyle bilmelidir.

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak olan gayri resmi 5+BM toplantısının hazırlıkları sürerken, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünde, eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm şeklinden vazgeçmeyeceğimizi ve bunu müzakere masasına getireceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bölgenin en güçlü ve en büyük devleti Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm şekli Kıbrıs ve bölgenin yararına olup, en gerçekçi çözüm şeklidir. Federasyon masalının peşine bir 50 yıl daha takılmaya halkımızın tahammülü yoktur.

Çanakkale şehitleri ile tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anarken, Çanakkale geçilemeyeceği gibi KKTC’den vazgeçilemeyeceğini de bir kez daha belirtiyorum.’ dedi