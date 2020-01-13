Çam kese böceği ile mücadele sürüyor

Ormanların Sürekliliğini tehdit eden, insan sağlığını olumsuz etkileyen çam kese böceğine karşı İskele Belediyesi önlemlerini aldı.

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde bulunan çam ağaçlarında, çam kese böceğinin önüne geçmek için ilaçlamalarına başladı.

İSKELE BELEDİYESİ, BELEDİYE SINIRLARINDA Kİ ALANLARDA İLAÇLAMA YAPIYOR

İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda ilaçlama yapan İskele Belediyesi; Karadeniz Kültür Derneği’ne ait Erdal Barut Dinlenme Tesisini ve Avcılık ve Atıcılık Derneği’nin kullanımında bulunan Orman Dairesi’ne ait yerleri, Ardahan Parkı, Topçuköy Piknik Alanı, Kuzucuk Parkı, Ötüken, Kalecik Düğün Yeri, Kele Cami, İskele Mezarlığı, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi ilaçlanmak üzere listeye aldı. İlaçlamayı sürdüren ekip, köylerde ilaçlama yapılabilecek yerlerin tespiti için de incelemelerini sürdürüyor. Çam kese böceğine karşı kullanılan ilaçlama yöntemi, yüzde yüz biyolojik olup, kimyasal hiçbir etki içermemektedir. Kullanılan biyolojik ilaçlama; ormanda yaşayan canlılara, ve insanlara zarar vermezken, ekolojik dengeyi de korumaktadır.

EVLERİNDE YA DA ETRAFINDA ÇAM AĞACI OLANLAR İSKELE BELEDİYESİ’NE BAŞVURABİLECEK

Öte yandan evinin bahçesinde, yakınında ya da çevresinde çam ağacı olan vatandaşlar İskele Belediyesi’ne başvurarak ilaçlama talep edebilecek. İlaçlamanın en geç 17 Ocak Cuma gününe kadar bitmesi gerektiğinden vatandaşların söz konusu tarihe kadar İskele Belediyesi ya da bağlı bulundukları muhtarlıklarla iletişime geçmeleri önemle rica olunur. İskele Belediyesi’ne ilaçlama için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 0542 865 65 01 numaralı telefonu arayabilecekler.