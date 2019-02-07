Kıbrıs

Çaluda’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na eleştiri

7 Şubat 2019
Aytaç Çaluda

Çaluda, İstihdam Destek Fonu’nda biriken paranın amacı dışında kullanıldığını ve yerel işgücünün desteklenmesi tüzüğünün ise “tribünlere oynamaktan” başka amaca hizmet etmediğini savundu.

Aytaç Çaluda, yaptığı yazılı açıklamada, yerel işgücünün desteklenmesine ilişkin tüzüğün, özel sektörde sendikalaşma koşuluyla çalışan ülke vatandaşlarının maaşlarına 750 TL ek ödeme yapılması ve ayrıca işverenlerin bütün yatırımlarının fondan karşılanmasını ön gördüğüne işaret etti. Çaluda, “Bu düzenlemenin hayat bulması halinde, özel sektörde çalışanların sadece üçte birinin yani 15000 işçinin sendikalaştırılması halinde fonda biriken bütün paranın 2 yılda tükeneceği yapılan hesaplarda apaçık görülmektedir” dedi.

Ayrıca fondaki paranın 2 yılın sonunda bitmesiyle işçileriyle işverenlerin karşı karşıya geleceğini savunan Çaluda, bu durumda ülkenin kaosa sürüklenmesinin de kaçınılmaz bir sonuç olacağını ileri sürdü.

Çaluda, fonda biriken paranın siyasi ve şahsi emeller için kullanılmaya çalışıldığını iddia ederek, son derece yanlış olduğuna vurgu yaptı. Bu düzenlemede ısrar edilmesi halinde konunun UBP yetkili kurullarında tartışılarak, mahkemeye de taşınabileceğini kaydeden Çaluda, ilgili fonun yerli istihdam dışında kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına, özel sektörde çalışanları sendikalaştırmak için yola çıkarken bunu ne iş verenlerle, ne hükümetin diğer ortakları, ne de uzmanlarla tartışmadığı eleştirisinde bulunan Çaluda, bu düzenlemeye UBP’nin de sonuna kadar karşı duracağını söyledi.

 

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