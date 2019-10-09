OyunTeknoloji

Call of Duty Mobile ilk haftasında rekor kırdı

9 Ekim 2019

1 Ekim’de hem Android hem de iOS platformları için yayınlanan Call of Duty: Mobile ilk haftasında 100 milyon indirmeyi geride bıraktı.

Call of Duty: Mobile için bekleyiş sona erdi. 1 Ekim’de akıllı telefonlara gelen oyun indirilme rekoru kırmıştı.

Oyun ABD ve en büyük 5 mobil kullanıcıya sahip ülkenin de aralarında olduğu 33 ülkede en çok indirilenler listesinde 1. sıraya yerleşmişti. Gelen ilk bilgilere göre, Call of Duty: Mobile, ilk haftasında 100 milyon indirmeyi geride bıraktı. Peki mobil oyun kullanıcılarına neler sunuyor? Call of Duty, Modern Warfare ve Black Ops serisinden en sevilen haritaları oyuncuların ilgisine sunuyor.  Call of Duty’in mobil versiyonu Türkçe olarak da entegre edilecek. Kullanıcılar, Çoklu Oyuncu modunda birinci şahıs savaş oyununu Team DeathmatchSearch and Destroy ve Free-For-All gibi seçeneklerle sevilen modlarda ve NuketownCrashHijacked ve haritalar üzerinde oynayabilecek. PUBG mobile gibi Call of Duty haritaları da 100 kişiye kadar online oyuncu alacak. Call of Duty oyuncuları, yeni ekipman ve silah ararken ATV, helikopter ve deniz araçlarıyla karada, denizde ve havada karşılaşabilecekler.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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