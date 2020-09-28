Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan SMS uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Uyarı: Cep telefonlarına ‘‘Pandemi Ödeme Desteği’’adı altında gelen kısa mesajlara itibar etmeyiniz.

Son günlerde vatandaşlarımız tarafından Bakanlığımıza cep telefonlarına pandemi destek ödemeleri ile ilgili kısa mesajlar geldiği ihbarı yapılmaktadır.

Söz konusu kısa mesajların ve telefon hatlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın özellikle kişisel bilgilerini ve hesap numaralarını paylaşmaması önemle rica olunur.

Ekonomik ve sosyal olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, vatandaşlarımızı destek ödemesi adı altında suistimal etmeye ve dolandırmaya çalışanlarla ilgili olarak Bakanlığımız , Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayetçi olmuş ve söz konusu numaraları aktararak konuyla ilgili soruşturma başlatılması için girişimde bulunmuştur.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı