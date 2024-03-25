Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “ön izin vurgunu” haberini ihbar kabul etti, polise şikayette bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bugün Kıbrıs‘ın “ön izin vurgunu” haberini ihbar kabul ederek, Polis Genel Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bugün Kıbrıs adlı gazetede “Ön İzin Vurgunu” başlığıyla yayımlanan haberi ihbar kabul etti ve Polis Genel Müdürlüğüne konunun ivedilikle araştırılması için şikayette bulundu.

Gardiyanoğlu, bugün saat 10.00’da Polis Genel Müdürlüğü’e giderek, Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler ile görüştü, konunun soruşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için başvuruda bulundu.