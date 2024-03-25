Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “ön izin vurgunu” haberini ihbar kabul etti, polise şikayette bulundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “ön izin vurgunu” haberini ihbar kabul etti, polise şikayette bulundu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bugün Kıbrıs‘ın “ön izin vurgunu” haberini ihbar kabul ederek, Polis Genel Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bugün Kıbrıs adlı gazetede  “Ön İzin Vurgunu”  başlığıyla yayımlanan haberi  ihbar kabul etti ve Polis Genel Müdürlüğüne  konunun  ivedilikle araştırılması için şikayette bulundu.


Gardiyanoğlu, bugün saat 10.00’da Polis Genel Müdürlüğü’e giderek,  Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler ile görüştü, konunun soruşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için başvuruda bulundu.

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Tags:Bugün KıbrısÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıön izin vurgunu
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