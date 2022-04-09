Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Albank arasında protokol imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ALBANK arasında Çalışma İzin Merkezi ödemelerinde kolaylık sağlanması amacıyla Tahsilat Protokolü imzalandı.

Buna göre Çalışma izinleri ile ilgili ödemeler, Albank şubelerine yapılacak elden ödemelerin yanında bankaya gitmeye gerek kalmadan QR Kod ile online olarak da yapılabilecek. Protokole göre ayrıca , yapılacak tahsilatlar ile ilgili tüm işlemlerden masraf alınmayacak.

Şubat ayında başlayan test tahsilatlarındaki ödeme dağılımları incelendiğinde,yapılan ödemelerin % 53’ünde e QR Kod kullanılarak ödeme yapıldığı ve QR Kod ödemelerin daha çok tercih edildiği gözlemlenmiştir.