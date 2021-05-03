“Çalışma Dairesi’nde 1 pozitif vaka saptandı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Çalışma Dairesi’nde bir temizlik görevlisinin Covid-19 PCR testinin pozitif çıkması üzerine açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada Bakanlıkbinasında hizmet veren Çalışma Dairesi’ndeki bir temizlik görevlisinin COVID-19 testinin pozitif olarak tespit edildiği belirtilerek söz konusu personelin, Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından gerekli işlemleri yapılarak karantinaya alındığı kaydedildi.

Söz konusu personel ile temas edenlerin de tespit edilerek, karantinaya alınacağı ifade edilen açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında hizmet veren Çalışma Dairesi personeli ile bakanlık personeline PCR taraması yapılması için Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildiği belirtildi.