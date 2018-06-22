Çalışanı ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle işini kaybetti

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Intel’in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Krzanich’in istifa ettiği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Krzanich, bir Intel çalışanıyla ilişkisinin olduğu gerekçesiyle istifaya zorlandı.

ABD merkezli teknoloji devi Intel’in en tepesindeki isim olan Brian Krzanich CEO’su olduğu şirketten istifa etti.

Intel’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, ayrıca yönetim kurulu üyesi olan 58 yaşındaki Krzanich’in geçmişte bir Intel çalışanıyla ilişkisinin olduğu belirtildi.

KARŞILIKLI RIZAYA DAYALIDA OLSA ŞİRKET POLİTİKASINA AYKIRI

Açıklamada, söz konusu ilişkinin karşılıklı rızaya bağlı olmasına rağmen, Intel’in politikalarına göre yöneticilerin çalışanlarıyla özel hayatlarında ilişkiye girmesinin şirketin davranış kurallarına aykırı olduğu kaydedildi.

Duyurunun ardından, Intel hisselerinde yüzde 2,2’lik düşüş yaşandı

GEÇİCİ CEO ROBERT SWAN OLDU

Açıklamada ayrıca Krzanich’in istifanın ardından Intel’in Mali İşler Müdürü (CFO) Robert Swan’ın geçici olarak CEO görevine atandığı bilgisine yer verildi.