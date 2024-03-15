Califorian Restorant’a ‘’Yılın Marka Restoran ve Gıda Güvenliği’’ Ödülü

KKTC Tüketiciler Derneği’nin ‘’15 Mart Dünya Tüketiciler Günü” nedeniyle düzenlediği ödül töreninde ülkemizin ünlü restoranı Califorian “Yılın Marka Restoranı” ve “Gıda Güvenliği Ödülü” layık görüldü.

Califorian Restorant müşterilerine sunduğu mükemmel hizmeti ve kaliteli yemekleriyle öne çıkıyor.

Restoran, müşterilerine benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlayarak, lezzetli ve sağlıklı yemekler sunmanın yanı sıra, hijyen ve güvenlik standartlarına da büyük önem veriyor. Bu ödül, restoranın bu misyonuyla uyumlu olduğunun bir kanıtı olarak kabul ediliyor.

Yılın Marka Restoranı ve Gıda Güvenliği Ödülü, Califorian Restoranı’nın kaliteye ve müşteri memnuniyetine verdiği önemin bir yansıması olarak kabul ediliyor.