Eksi 40 derecede domates üretiliyor

Türkiye’de Van’ın Çaldıran ilçesinde gündüz hava sıcaklığı sıfırın altında 25, geceleri ise eksi 40 derece olarak ölçülürken jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda üretime devam ediliyor.

Çaldıran ilçesi Ayrancılar Mahallesi`nde 2016 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı`nca desteklenen projeyle jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı.

34 bin metrekare alan üzerinde 20 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar, 10 milyon liraya mal oldu.

İlçede topraksız ve arılarla tozlaşmanın sağlandığı domatesler, tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor.

Hava sıcaklığının geceleri eksi 40 dereceyi gördüğü ilçede kurulan serada haziran ayından beri 1200 ton domates üretildi.