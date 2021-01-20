Çakır, Yunan Başpiskoposu İeronimous’un İslam’a yönelik sözlerini kınadı

KKTC Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, Yunan Başpiskoposu İeronimos’un İslam’a yönelik sözlerini kınadı.

Yazılı açıklama yapan Çakır, “Katıldığı bir televizyon programında ‘İslam’ın bir din olmadığı’ ve ‘Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu’ söyleyen Yunan Başpiskoposu İeronimos’u şiddetle kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Din adamlarının insanlığın vicdanını temsil etmesi, insanlığı esenliğe davet etmesi gereken kişiler olduğunu kaydeden Çakır, “Bizim inancımıza göre başkalarının kutsallarına saldırmak olmaz. Hangi din olursa olsun, din adamları kin ve nefretten uzak durur, kaos ve kargaşa çıkmasın diye çaba sarf eder. Böylece hem toplumsal hem de evrensel barışa katkı sağlamış olur.” ifadelerine yer verdi.

İnsanlığın bu zor günlerde ihtiyacı olan şeyin kavgacı, kışkırtıcı, ayrımcı değil saygı, barış yüklü ve birleştirici bir dil olduğunu kaydeden Çakır, Yunan Başpiskoposu İeronimos’u kışkırtıcı ve ayrımcı dilden vazgeçmeye, incittiği Müslümanlardan özür dilemeye davet etti.