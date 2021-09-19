Çakıcı: Psikolojik travma yaşanıyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, insanların, Covid-19 riski yaşarken, psikolojik bir travma geçirdiklerini belirterek, ekonomik olarak geçtiğimiz bu zor dönemde insanlar için önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çakıcı, Sim TV’de “Günaydın Kıbrıs” programında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede para kaynaklarının artırılması için neler yapılması gerektiğine işaret eden Çakıcı, parti olarak hazırladıkları bir manifesto olduğunu ve el broşürü olarak halka da ulaştırmak istediklerini söyledi.

Vergi Reformu’nun gerekliliğini ifade eden Çakıcı, şöyle devam etti:

“Turizm ve eğitim adı altında yüzde 0, Kurum ve Gelir Vergisi muafiyeti olan çok büyük şirketler var. Bunların getirileri 2 milyar TL’dir. Yüzde 20 Kurum ve Gelir Vergisi alınsa 300 milyon TL yapar ki ekstra kaynak elde edilmiş olacaktır. Hastane kuran biri olarak ben de birçok kişi gibi Kurum ve Gelir Vergisi’ni ödüyorum. 5 yılı dolduran herkes, Kurum ve Gelir Vergisi ödemelidir.”

Tarım Reformu’nun da gerekliliğine de dikkat çeken Çakıcı, bütün dünyada, AB’de ve Türkiye’de çiftçinin kim olduğu kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, KKTC’de ise 10-15 ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığının görüldüğünü ileri sürdü. Çakıcı, bu yapının doğru olmadığını, bütün orta ve küçük çiftçilerin batmasına yol açan bir sonuç doğurduğunu söyledi.

Bankalarla ilgili Faiz Yasası’nın da ihmal edildiğini kaydeden Mehmet Çakıcı, ekonomik olarak geçtiğimiz bu zor dönemde insanlar için önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Polisin sivile bağlanması, hukuk reformu, kamu reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye Tüzüğü, Genel Sicil affını yapılması gerekenler olarak sıralayan Çakıcı, işkence ile mücadele, kara para aklanmasının önüne geçilmesi ve uyuşturucu trafiğinin önlenmesi gerektiğini savundu.

İnsanların Covid-19 riski yaşarken psikolojik bir travma geçirdiklerini de belirten Çakıcı, insanlığın bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, bununla birlikte bir takım ruhsal rahatsızlıklar yaşadıklarını kaydetti.

“RUHSAL BOZUKLUKLARIN ARTTIĞI BİR PANDEMİ DAHA YAŞANIYOR”

Çakıcı, dünyada sadece Covid-19 pandemisi değil, ruhsal bozuklukların arttığı bir pandemi daha yaşandığını kaydederek, ülkede pandemi sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımında meydana gelen artışa dikkat çekti.

Alkol ve uyuşturucu kullanımının artmasının, suç oranlarının artmasına neden olduğunu ifade eden Çakıcı, aile içi şiddet olaylarının yüzde 40 arttığını belirterek, anti depresan ilaçların kullanımında da artış yaşandığını söyledi.

“TOPLUM DEPRESYONDA DİYEBİLİRİZ”

“Aslında toplum depresyonda diyebiliriz” diyen Çakıcı, şunları kaydetti:

“Ben 30 yıllık psikiyatristim. Meslek hayatımda ilk kez bu dönemde bu kadar çok acil arama ve başvuru alıyorum. Sıkıntı yaşayan insan sayısı yüzde 20 civarındaydı. Son dönemde bu iki katına çıktı. Hastalanmayan yüzde 20 kadar kişi de hastalanmaya başladı. Hafif olanlar ise ağırlaştı.”

TKP Genel Başkanı Çakıcı, son 20 yıldır sosyal demokrat bir yönetimin iktidara gelmediğini belirterek, “Gelseydi ülkede yaşanan birçok soruna izin verilmezdi” diye konuştu.

Bu noktada büyük görevin vizyon sahibi siyasetçilere düştüğünü belirten Çakıcı, “Bunun düzeltilme şekli Meclis ve halkın iradesidir, bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yıllardır kangren haline gelmiş sorunlar planlı ve projelerle hareket edilirse çözülebilir” ifadelerini kullandı.

TKP olarak seçime hazırlanarak gireceklerini kaydeden Çakıcı, solda iş birliği noktasında da ellerinin havada olduğunu, bu çağrının birlikte hareket etme, ya da ittifak olarak yapılabileceğini söyledi.

Çakıcı, TKP ve TDP’nin birlikte hareket etmesinin parti tabanlarından gelen istek açısından önemli olduğunu da belirtti.