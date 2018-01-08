Çakıcı: Parti başkanlığını bırakacağım

Toplumcu Demokrasi Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı seçim sonuçlarını, “halkın değişimden yana irade ortaya koyamaması” olarak değerlendirdi.

Mehmet Çakıcı, halkın iradesinin kısmi olarak ortaya çıktığını, ancak tam olarak çıktığını söyleyemeyeceğini çünkü seçmenin yüzde 40’a yakınının sandığa gitmediğini kaydetti.

Halkın değerlendirmesine saygılı olduklarını ve kimseye kırgınlıklarının bulunmadığını ifade eden Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in çok kazanandan daha çok vergi toplamayı, büyük hayvancıya daha az destek küçük hayvancıya daha çok destek vermeyi, faizleri düzenleyen yasada düzenlemeye gidilmesini, sivil affı, yolsuzlukların üzerine gitmeyi taahhüt eden parti olduğunu anımsattı.

TKP Yeni Güçler’in “değişim” için en çok proje hazırlatan parti olduğunu savunan Çakıcı, “Halk değişimden yana oy kullanmadı. Aynı irade daha da büyüdü ve bunun yerine yeni yapıyı getiremedik” dedi.

TKP Yeni Güçler mensupları olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmenin vicdani rahatlığı içerisinde olduklarını ifade eden Çakıcı, “Kıbrıs Türk halkını çok zor günler bekliyor, çünkü sistem aynı” dedi.

“PARA DAĞITILDI…”

Seçimlerde para dağıtıldığını da ileri süren Çakıcı, “Cuma gecesi para dağıtanların yola çıktığını bildiğimiz halde…” ifadesini kullandı.

Oy vermeyen kesimin duyduğu “öfkeden” dolayı sandığa gitmediğini savunan Çakıcı, yaklaşık 20 bin oy pusulasının geçersiz olduğunu iddia ederek, bunu da seçim sisteminin yanlış olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi. Çakıcı, TKP Yeni Güçler olarak seçim sisteminde yapılan değişikliklere Meclis’te ret oyu verdiklerini anımsattı.

250 BİN TL’LİK BÜTÇE

TKP Yeni Güçlerin yeni kurulan, örgütlenmesini tamamlamayan, devlet yardımı almayan, 250 bin TL’lik bir bütçe ile seçimlere katılan siyasi bir hareket olduğunun da altını çizen Çakıcı, Parti’nin belirlediği yolda yürümeye devam edeceğini, alınan sonuçlarda kendisinden çok parti içerisindeki arkadaşlarına üzüldüğünü ifade etti.

“PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETMEK İSTEDİĞİMİ ARKADAŞLARIMA İLETTİM”

Parti Genel Başkanlık görevine devam edip etmeme konusunda da Çakıcı, Parti Genel Başkanlık görevinden ayrılmak istediğini Parti’deki arkadaşlarına ilettiğini söyledi.

Çakıcı, koltuk sevdalısı olduğu yöndeki iddiaları eleştirerek, Genel Başkanlık görevini bırakması durumunda arkadaşlarını bırakmayacağını, maddi ve manevi desteğini vermeyi süreceğini kaydetti.

Sol kesiminin ciddi oranda oy kaybı yaşaması konusunda Çakıcı, sol düşüncenin, emek, ilericilik, medeniyet, adalet, eşitlik, insan hakları, yoksulun yanında olmak, sendikalaşma anlamlarını içerdiğini,

Ancak bugün halkın, “değişik olayların”, “kamuoyu araştırmalarının“,“umudunu kaybetmişliğin” etkisinde olduğunu söyledi.

Çakıcı, “Değişimi gerçekleştirmediğimiz sürece, halkımız kendi değerlerini kaybediyor” dedi.