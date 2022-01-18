Çakıcı: Milletvekili, müdür ve müşavirlerin yükseltilen maaşları halka zalimliktir

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, halk ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçerken milletvekili, müdür ve müşavirlerin yükseltilen maaşlarının zalimlik olduğunu belirterek, “TKP hükümete geldiğinde kamuda ez az ile en çok maaş arasındaki farkı yarı yarıya daraltacağız” dedi.

Hakikat Web TV’de Güven Arıklı ile Günaydın Hakikat programında konuşan Çakıcı, seçime son 5 gün kala katıldığı TV programlarında halk adına hesap sormaya devam ettiklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkına görevlerini yerine getirmek için yola devam ettiklerini söyledi.

TKP’nin sosyal demokrat bir parti olduğunu vurgulan Çakıcı, ezilen emekçi insanların yanında durarak politikalar üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Seçim Manifestosu’nda halkın içinde bulunduğu zor durumu gözönünde bulundurarak ekonomik konulara ağırlık verdiklerini ifade eden Çakıcı, “Son yıllarda halkı ezilmekten koruyan ve radikal önlemler alarak insanımızın yüzünü güldüren sosyal demokrat bir hükümet gelmedi. Bu noktada büyük görev, vizyon sahibi cesaretli siyasetçilere düşüyor.

Yıllardır kangren haline gelmiş sorunlar planlı ve projelerle hareket edilirse çözülebilir. Hayata geçirilmesi gereken reformlar var. Kaynak sağlamak için cesaretli reformlar yapıp idareyi Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik yönetimi ile yönetecek hale getirmeliyiz. Bunun için gereken mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Mehmet Çakıcı, halk ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçerken konuşulan en önemli konuların başında milletvekili, müdür ve müşavirlerin yükseltilen maaşlarının geldiğini belirten Çakıcı, “Bu pandemi koşullarında vatandaş ilaç, ağrı kesici, serum bulamazken yapılan yüzdelik üzerinden maaş düzenlemesi maaşlar arasında uçurum oluşmasına neden oldu. Asgari ücretle yaşamaya mahkum bırakılan vatandaş açlık sınırında yaşam mücadelesi verirken, bu yapılan haksızlıktır, zalimliktir. Bu ülkede sosyal adalet sağlanmalı, soygun düzenine son verilmelidir. TKP hükümete geldiğinde kamudaki maaşlar arasında uçurum daraltılıp adaletli hale getirlecektir ” dedi.

TKP’nin diğer partilerden ne farkı var sorusunu da yanıtlayan Çakıcı, savundukları her görüşte samimi olduklarını ve halk için hayata geçirecekleri projeleri yapmak için canla başla çalışacakları sözünü verdiklerini söyleyerek, yurttaşları TKP’ye oy vererek desteklemeye çağırdı.