Çakıcı: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olumlu bir gelişme

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıslı iki toplum liderini 25 Kasım tarihinde Berlin’de üçlü bir toplantıya çağırmasının, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Çakıcı, “Kıbrıslı Türk Toplumunun Kıbrıs’ta çözüm ve barış beklentisinin eksilmeksizin sürmekte olduğu bir ortamda BM Genel Sekreteri’nin katılımıyla yapılacak üçlü bir toplantıdan, kısa sürede tamamlanacak hızlandırılmış müzakerelerin yeniden başlamasını içerecek bir karar çıkması beklentimizdir” dedi.

Çakıcı şöyle devam etti:

“Yeniden başlamasını kuvvetle umduğumuz müzakerelerin, geçmişteki uzlaşıların tümünü kabul eden, hiç birini yok saymayan ve var olan uzlaşmazlıkları Kıbrıslı toplumların müşterek geleceği düşünülerek çözme istekliliğiyle gerçekleşmesi yönündeki arzumuzun altını çizeriz.

Kıbrıs’ta varılacak federasyon temelli çözüm ve bunun yaratacağı barış ortamının tüm Kıbrıslıların olduğu gibi, Kıbrıs üzerinde çıkarları olan ülkeler dahil tüm insanlığın yararına olacağı düşüncemizi bir kez daha yineleriz.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) başkanlarının 25 Kasım görüşmesi ile ilgili yaptıkları olumsuz açıklamaları, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedefleyen, yersiz ve dayanaksız bulduğumuzu da belirtmek isteriz.

Bu bağlamda, seçilmiş toplum lideri konumundaki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya olan güven ve desteğimizin devam ettiğini de bir kez daha yinelemekte yarar görürüz.”