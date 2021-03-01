Çakıcı: Hükümetin kararları kaos yarattı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, UBP-DP-YDP hükümetinin salgın sürecinde aldığı kararlar ve kabinede yapılan bakanlık değişiminin kaosa neden olduğunu belirterek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin kapanma sürecinde aldığı kararlar ve yaşanan kabine değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, Kıbrıs Türk halkınının tarihi ve çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, yaşanan karmaşaya dikkat çekti. Çakıcı, halkın bu zor dönemde hükümet ve muhalefet partilerinden beklentisinin en başta tedbirler, eğitim çalışmaları, bilimsel öneriler ve güçlü yönetim anlayışını duymak istediğini, hükümetin ise böyle bir dönemde önceliğinin bakanlık değişimi olduğunu ifade etti. Mehmet Çakıcı, hükümetin ve Türkiye yetkililerinin Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçimi kaybetmesi karşılığında UBP’nin Eski Başkanı Derviş Eroğlu’na verilen sözün yerine getirilmesi için kolları sıvadığını kaydederek, öncelikle kızı Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkanı olması için girişimlerde bulunulduğunu, yeterli oyu alıp başarılı olunamayınca, bu kez Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yıpratılmaya çalışılarak gerekmediği halde erken seçim hükümetinde kabine değişikliğine gidildiğini söyledi. Birgün önce dünyanın en başarılı Sağlık Bakanı ilan edilen Ali Pilli’nin kendi arkadaşları tarafından ‘Başarısızdı Bakanlar Kurulu’nda uyuyordu’ denilerek görevden alındığını belirten Çakıcı, hükümetin ülkeyi idare etmek yerine kendi içinde koltuk savaşları, diyet, borç ödeme girişimleri yaşadığını söyledi. Çakıcı, yaşananların hükümetin ekonomiye odaklanamamasına neden olduğunu, özellikle kapanma döneminde günlerce iş yerini açamayan, ekonomik zorluklar içerisinde olan esnaf ve dar gelirli vatandaşların kendi kaderine terk edildiğini ifade etti. Yönetmekten aciz hale gelen hükümetin, yüzlerce kişinin banka borçlarının yüksek faizleri altında ezildiği, insanların işsiz kaldığı, esnafın elektrik, su, telefon, kira borçlarını ödeyemeyip battığı bir dönemde, bakanlık kavgasına tutuştuğunu kaydetti.

Mehmet Çakıcı, hükümetin açıkladığı yeni ekonomik önlemler ve kararlar paketiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. İnsanları biraz olsun rahatlatması beklenen paketin içinin boş olduğunu kaydeden Çakıcı, halkın bu anlamda da hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Çakıcı, hükümetin bankalarla ilgili aldığı kararın yanlışlığına işaret ederek, borcun ötelenmek yerine faizinin alınmaması gerektiğini söyledi. Bu dönemde döviz rezervleri ve en çok kar eden kesimin bankalar olduğunu kaydeden Çakıcı, TL karşısında artan döviz borçlarına karşı hükümetin ciddi tedbirler açıklamasının beklendiğini ancak açıklananın sadece ötelemeden ileriye gidememesinin üzüntü verici olduğunu söyledi. Çakıcı, hükümetin bu konuda da başarısız olduğunu belirterek, radikal önlemler için neyi beklediklerini sordu. Bu konuda muhalefet partilerine de eleştiri de bulunan Çakıcı, alınan parti yardımlarının bir kısmının böyle bir dönemde vatandaşa yardım amaçlı verilmesi gerektiğini söyledi. Çakıcı, muhalefet partilerinden ekonomik önlemler paketiyle ilgili yapılan önerileri de TKP olarak yeterli bulmadıklarını kaydederek, hükümetin de örtülü ödenekten ihtiyaçlı insanlara imkan sağlayabileceğinin altını çizdi. Muhalefet partilerinin Meclis’te örtülü ödenek konusuna değinmemesini de eleştiren Çakıcı, yarın öbürgün hükümet olacakları için ve bu ödenekleri kullanacakları için bu konuya değinmek istemiyorlar şeklinde konuştu. TKP olarak Meclis dışında oldukları için devlet yardımı almadıklarını belirten Çakıcı, “Biz çalışmalarımızı, düşüncelerimizi ve önerilerimizi halk yararına söylemeye devam edeceğiz dedi.

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, kendine erken seçim hükümeti diyerek kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin çok kısa bir dönemde Kıbrıs Türk halkının Covid-19 pandemisi ile boğuştuğu ve ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde gerek bakan değişikliği ve parti içi güç kavgaları gerekse kurultay kavgaları ile ülkeyi kaosa sürüklediğini söyledi. Çakıcı, maalesef bu karışıklıktan her 3 partinin de sorumlu olduğunu dile getirerek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak derhal seçime gidilmesi gerektiğini belirtti. Çakıcı şöyle devam etti, “Benim tarafımdan 2017 yılında 3 bölgeli seçim sistemi Meclis’e sunulmuş ve özellikle UBP, CTP ve DP’nin oylarıyla maalesef reddedilmişti. O dönemde yine aynı partiler tarafından savunularak Meclis’ten geçen ve bugün yürürlükte olan bu bozuk seçim yasası 2018’deki seçimde %12 oyun geçersiz olmasına sebep olmuştu. Aradan 4 yıl geçti aynı partiler şimdilerde bu seçim sistemini düzeltmek istediklerini söylüyorlar. TKP olarak bu seçim sisteminin yürümeyeceğini o zaman söyleyerek 3 bölgeli bir seçim önerisi Meclis’e tarafımdan sunulmuştu. Bu öneride 1. Bölge olarak Girne-Güzelyurt ve Lefke’nin 16 milletvekili ile, 2. Bölge Lefkoşa 16 Milletvekili ile ve 3.Bölge Mağusa ve İskelenin’de 18 Milletvekili ile temsili söz konusuydu. Karma ve tercih sistemi de önerimde değişmiyordu. Doğru olan da budur. Umarım 2017’de yaptıkları hatalarını düzeltirler ve doğru dürüst insanların kolayca anlayıp oy vereceği bir Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile en geç 2021 Ekim’de erken seçime gideriz” dedi.

Mehmet Çakıcı, ekonomik olarak darboğaza giren halk için Türkiye’den yardım istemeye giden hükümetin, bir ekibinin, program ve projesinin olmadığını da kaydederek, neyi, ne için istemeye gittiler bilinmiyor. Halkın artık doğru iktidarları yönetime getirerek bu süreçten kurtulması gerekiyor şeklinde konuştu.