Çakıcı: Covid-19’un 700’lere çıkmasındaki en büyük suç ve sorumluluk Sağlık Bakanınındır

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, “Sağlık Bakanlığı’nın tedbirsizlikleri ve iş bilmezliği yüzünden Covid 19 pozitif kişi sayısı 700’lere yükselmiştir. Bunun sebebi ise bilimsel bilgiden yoksun ve insanlığını kaybetmiş bir yönetim anlayışından kaynaklanmaktadır” dedi.

Dilek Kırıcı’nın sunduğu Açık Oturum programında konuşan Çakıcı, bir ülke için en önemli kurumsal yapının Sağlık Sistemi olduğunu ve sağlıkta bilimsel vizyonun KKTC içerisinde sağlam bir sağlık sistemi için yön vermesi gerektiğini belirtti. Çakıcı “İnsan hayatı her şeyin önündedir. Ancak bir ülkede insan hayatının önüne geçen başka çıkarlar varsa o ülkede cahillik vardır yozlaşma vardır. Devlet hastanede serum, ilaç, laboratuvar kitleri eksiktir ve zaman zaman da bulunamamaktadır. Eczacılar Birliği ve Tıp-İş gibi sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığından ümitlerini yitirmişlerdir. Hastalar ile ilgilenilememekte ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmeti verilememektedir. Pandemi hastanemiz Covid-19 hastalar ile doludur. Yeni bir yoğun Bakım Servisi olmasına rağmen doktor, hemşire ve sağlık personeli eksikliği nedeniyle açılamamaktadır. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyduğu personeller yerine vasıfsız partizan çalışanlar ile kadrolarını doldurması nedeniyle ihtiyaç duyduğu sağlık personelini alınamayacak hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı bu haliyle batırılmış ve kaosa sokulmuştur” dedi.

Çakıcı, Covid-19 salgının KKTC’de giderek yaygınlaştığını ve bundan sorumlu olanların ise Sağlık Bakanlığındaki siyasi kadronun ve bakanın sorumlu olduğunu söyledi.

Çakıcı, “Daha iki hafta önce 15 gün içinde Covid-19’un biteceğini söyleyen bir Sağlık Bakanı var. Sn Ali Pilli her halde ne söylediğini bilmiyor. Kendisinin kötü yönetimi ve bilimsel vizyondan yoksun akıl dışı kararlarıyla sağlık sistemini kaosa sokan baş sorumludur. Önceleri 50 sayısının altında iken bu beceriksiz yönetimler yüzünden daha sonra 300’lere şimdilerde de 700’lere kadar Covid 19 günlük pozitif birey sayısı inanılmaz bir şekilde yükselmiştir. Sağlık Bakanı Ali Pilli ne yaptığını bilmiyor. Defalarca söyledik sertifika programlarına ihtiyaç var. Madem iş yerlerini gelişigüzel kapadınız açarken bari Covid 19 ile ilgili sertifika programları yaparak eğittikten sonra iş yerlerini açın. Daha sonra da denetlemek için de denetçi eğitim programı açarak bu iş yerlerini denetleyen denetçiler yetiştirin dedik. Bunlar ne yaptı gelişigüzel kapadılar gelişigüzel açtılar. Hiçbir bilimsel fikirden yararlanmadılar. Bazı zengin iş verenlere özel kıyak 3 günlük izinler verdiler. Ortaya çıkan sonuç ise tam bir fiyaskodur. Bu beceriksizlik ise bugün Covid 19 günlük birey sayısının 700’lere çıkmasına neden olmuştur. Bugün tüm bunların sorumlusu Başarısız Sağlık Bakanının kendisidir. Hesabı da halka bundan sonra kendisi versin” dedi.