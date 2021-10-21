Çakıcı: Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz!

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede yaşanan akaryakıt krizine tepki göstererek, hükümette yaşanan başı bozukluğun buna neden olduğunu söyledi. Çakıcı, “Ülkemiz tam bir kaosa sürüklenmiş durumdadır. Derhal Seçim Yasası düzenlenerek bir erken seçime gidilmelidir. Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz” dedi.

Çakıcı, ülkede yaşanan akaryakıt kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin tam bir kaosa sürüklenmiş durumda olduğunu kaydeden Çakıcı, devletin başı bozuk bir hale dönüştüğü için ortada ne otoritenin kaldığını ne de başka bir yönetimin olduğunu, yaşanan başı bozukluğun mazot ve petrolle ilgili genel grevi de beraberinde getirdiğini söyledi. Çakıcı, iki şirketin bir olarak bu başı bozukluktan yararlanarak ortak bir eyleme giriştiğinin görüldüğünü ifade ederek, bunun bir diğer adının kartelleşme olduğunu kaydetti.

Mehmet Çakıcı şöyle devam etti, “Ortada bir hükümet olsaydı bunun derhal yasaklanması ve bunu yapanlara yasal işlem yapılması gerekirdi.Hatta belki de yargı kararıyla tutuklanmaları söz konusu olabilirdi. Ülke insanı mazotsuz petrolsüz bırakılamaz. Pek çok konuda olduğu gibi Rekabet Kurulu’nun da çalışmadığını görüyoruz. Halk, gelişi güzel bir şekilde kendi kaderine terk edildi. Faiz Yasası’nın geçmemesiyle birlikte gerek döviz krizlerinin halkı ezmesi, gerekse hükümette yaşanan krizler, hükümetin düştüğü durumlar ülkeyi kaos ve istikrarsızlığa sürüklemiştir. Gelinen aşamada bunun böyle olacağı belliydi. Derhal Seçim Yasası düzenlenerek bir erken seçime gidilmelidir. Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz” dedi.