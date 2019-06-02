Cahilce bir karar

Kulüpler Birliği’nin genel kurulu vardı geçen gün. Devletin kağıt üzerinde 6 Milyon TL para verdiği bir sektörün geleceğine yön veriyor Kulüpler Birliği genel kurulu.

Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu genel kuruldan önce yaptığı açıklamada tavsiye niteliğinde olacak genel kurul kararları için “buradan ne karar çıkarsa uygulayacağım” dedi.

Genel Kurul ne yazıkki içi boş konuşmalarla geçti.

5-6 bin Dolara yabancı bulunabilirmiş..

Yabancının istediği paranın 3-4 katı para istiyormuş yerliler.

Yabancı kaldırılırsa yerliler daha fazla talep edecek.

Serbest transfer hakkı bulunan futbolcular 100 bin TL’den kapıyı açıyormuş. 100 bin Sterlin 120 bin Sterlin isteyen varmış hatta.

50-60 bin TL’den aşağıya futbolcu kiralayamazmış kulüpler günümüzde.

Türkiye’de BAL Ligi’nde 700-800 Dolara yabancı bulunabilirmiş.

Bu yüzden de yabancı sayısı düşürülmemeliymiş.

21 yaş altı kuralı için daha mühim konuşmalar oldu. Süper Lig’de 1 olan 90 dakika 21 yaş altı futbolcu oynatma zorunluluğunu 2 hatta 3 yapılsın istediler. Şaka gibi..

Ben hep söylüyor yazıyordum ancak bu konuşmalardan sonra daha da emin oldum ki kulüp başkanları veya idareciler teknik adamlarla hiçbirşey konuşmuyor. Gazeteleri zaten alıp görmüyorlar yazılanlar deseniz hiç haberleri yok.

Futbolun paydaşlarından Antrenörler Derneği de sessiz kalıyor, Futbolcular Derneği deseniz muhtemelen yasal dayanağını yitirmiştir. O derece atıl.

Gündemde Yenicami’den serbest kalan Ünal’ın transferi var mesela. Ünal 120 bin Sterlin para istiyormuş. 1 Trilyon yani. MTG Ünal’a 180 bin TL yıllık para teklif etmiş. Maaş ayrı prim ayrı.

120 bin Sterlin imza parasını veren olmazsa Ünal MTG’ye gidecek muhtemelen.

MTG’ye gitmezse de başka kulübe, başka parayla gidecek. Ben ne Ünal’dayım, ne Ünal’ın alacağı parada ne de Ünal’ın istediği parada.

Ünal’a veya bir başka futbolcuya bu parayı ödeyecek kulüpteyim, başkandayım, sponsordayım.

Futbola esas zararı veren bunlardır işte.

Futbola hançer sokuyor kulüp başkan ve idarecileri. Hatta Kulüpler Birliği…

Genel kuruldan çıkan bu kararı uygulayacağını açıkladı ya federasyon; Ne oldu yerli futbolcu bedelleri? Düştü herhalde değil mi? Düşmüştür düşmüştür..

U21 konusu.. Düşünün kadronuzda yetenekli 21 yaş altı futbolcunuz var ve onu oynatmayacaksınız, yerine başka futbolcu transferi yapacaksınız. Gerizekalı olması gerek insanın.

Bu 21 yaş altı kuralı o kadar cahilce bir kuraldır ve bunu halen kulüpler destekliyor ya. Seviye anlamında gerçekten çok ciddi endişeye kapıldım.

Düşünün kadronuzda 21 yaş altı futbolcunuz 1 veya 2 tane var. Çocuk antrenmana gitmese bilecek ki 11’de başlayacak. Çocuk sağ bekte oynuyor mesela. Sakatlandı. Kadrodaki bir başka 21 yaş altı futbolcunuz forvet. Veya sol açık. 21 yaş altı oynatma zorunluluğu olduğu için yerine koyacaksınız o çocuğu. Ama sağ bek istersiniz. Kulüpler Birliği bunu da açıklasın isterdim.

Yazık ki halen daha yasakçı zihniyet ile gelişim bekleniyor..