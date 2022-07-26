Çağlar Gulamkadir adaylığını açıkladı

CTP’de bir çok görevde bulunan,eski Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. İşte yapılan açıklama;

15 yaşında Liseli Gençlik Komitesinden başlayarak, Parti Meclisi üyeliği dahil bir çok kademesinde görev yaptığım, 20 yılı aşkın süre içerisinde deneyim kazandığım ve halen aktif görevde bulunduğum Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevine ADAY olduğumu belirtmek isterim.

Kıbrıslı Türklerin çok zor günlerden geçtiğini ve bu zor günlerin özellikle bölgemizde kat ve kat fazla hissedildiğini biliyorum.

Böyle zor zamanlarda daha fazla dayanışmanın, birlikte mücadele etmenin ve üretmenin, sıcak ve samimi bir ortamın ihtiyacını sizler gibi ben de hissediyorum.

En temelde amacım sahip olduğumuz ilke ve değerler ışığında umuda, barışa, adalete köprü olmak… Bunu da ancak birliktelikle başarabiliriz.

2 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Güzelyurt İlçe Kongremiz’in hayırlı olmasını dilerim.

Bireysel değil, ötekileştiren değil hep birlikte umut dolu daha güzel yarınlar için…