Çağdaş Müzik Derneği “Mazi Kalbimde Bir Yaradır” konseri düzenliyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dernek üyesi Erkay Yıldız’ın, vatani görevini yaparken, talihsiz bir olay sonucunda görme yetisini kaybetmesinden dolayı ameliyat ve tedavi masraflarına destek olmak için “Mazi Kalbimde Bir Yaradır” adlı konser düzenleneceği kaydedildi.

Konser biletlerinin, halkın göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı tükendiği kaydedilen açıklamada, destek veren herkese minnettar olunduğu belirtildi.

Açıklamada, konserin, 27 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, dernek başkanı ve koro şefi Ersin Tünay yönetiminde gerçekleştirileceği kaydedildi.

TRT ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı saz sanatçıları ile Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu’nun sahne alacağı konserde, TRT İstanbul Radyosu solistlerinden Ayşe Ekiz’in de konuk sanatçı olarak yer alacağı belirtildi.

Bilet alamayıp da bağış makbuzu karşılığında, bağış yapmak isteyenler için hesap numaraları şöyle kaydedildi:

“TL: TR60 0001 0008 6097 2631 5950 01; USD: TR33 0001 0008 6097 2631 5950 02, STG : TR06 0001 0008 6097 2631 5950 03; EUR : TR76 0001 0008 6097 2631 5950 04.