Çağatay: Girneliler kaderine terk edildi

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, mecliste Girne’nin altyapı sorunları ile ilgili konuşma yaptı.

Girne’nin KKTC ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak pozisyona getirilmesi gerektiğini kaydeden Çağatay, bununla ilgili hükümetin politika geliştirmesi gerektiğini belirtti. Pandeminin var olan sorunlara yeni sorunlar eklediğini, Girne Çarşısının kan ağladığını, restoranların kepenk açma endişesi olduğunu, çevre kirliliği, yarım inşaatların sayısının arttığını dile getiren Çağatay, reel sektörün tekrardan üretebilir hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı ve Ekonomi Bakanı’nın sahaya inmesini öneren Çağatay, büyük sıkıntıların yaşandığını kaydetti. Girne’deki gelişmenin plansız olduğunu, bunun ciddi hasarlara neden olduğunu anlatan Erek Çağatay, Girne Türk Mahallesi ve eski Girne bölgesinin plansızlık nedeniyle yara aldığını anlattı. Yüksek bina izinleri nedeniyle Girne’nin birçok sorunla baş başa kaldığını anlatan Çağatay, trafik sorununa işaret etti.

Atık su arıtma tesisinin de yetersiz olduğunu savunan Çağatay, Çatalköy-Girne İmar Planı’nın hakkıyla uygulanmasını istedi, Esentepe’den Karşıyaka’ya bir imar planı olmasının önemine dikkat çekti.

En fazla 5 kat sınırlamasının getirilmesini olumlu bulduklarını belirten Erek Çağatay, yeşil alanların uluslararası standartların altında kaldığını dile getirdi. Turizm açısından Girne Antik Limanı’nın paha biçilemez bir değer olduğunu söyleyen Çağatay, limanın yapısal ve yönetsel olarak kötü durumda olduğunu dile getirerek, kaçak yapıların ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. Çağatay, Girne Antik Liman’daki restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi de talep etti.

“Çarpık büyüme, plansız, altyapısız bir kent” diyen Erek Çağatay, Girnelilerin kaderine terk edildiğini savundu. Adanın incisi olan Girne’nin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini ifade eden Erek Çağatay, parti olarak bu konuda baskı unsuru olacaklarını bildirdi.