Büyükyılmaz: En geç on beş gün içerisinde yeni yakıt gelecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, BRT’de katıldığı ManşetArtı programında, elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt ve elektrik fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu.

Büyükyılmaz, akaryakıt konusunda spekülasyon yapıldığını ifade ederek, 5 Mayıs’a kadar yetecek akaryakıtın depolarda bulunduğunu, yeni akaryakıtın da iki parti halinde en geç on beş gün içerisinde gelmiş olacağını söyledi.

Akaryakıt tedarikinde sıkıntı olmayacağının altını çizen Büyükyılmaz, ancak ödeme konusunda sorun olduğunu anlattı.

Kurumun elektrik fiyatlarına yapması gereken zammı bir süredir yapmadığına işaret eden Büyükyılmaz, bunun da her ay için 22 milyon TL’lik bir açığa neden olduğunu belirtti.

Turan Büyükyılmaz, söz konusu durumu bir yazı ile ilgili bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ileterek, söz konusu açığın devlet tarafından karşılanmasını talep ettiğini, ancak henüz bir yanıt alamadıklarını açıkladı.

Açığın bir şekilde kapatılmasının hukuki bir zorunluluk olduğunun altını çizen Büyükyılmaz, devletin bunu üstlenmemesi halinde elektrik fiyatlarına zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Büyükyılmaz, zam kararının tamamen KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olduğunu hatırlatarak, devletin her ay yaşanan 22 milyon TL’lik açığı üstlenmemesi durumunda, hem kurumu mali açıdan çöküntüye uğratmamak, hem de yasal zorunluluk bakımından bu yola başvurulmasının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.