Büyükkonuk-Kaplıca anayolunda ölümlü kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 2, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Büyükkonuk-Kaplıca anayolunda ölümlü kaza

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Büyükkonuk-Kaplıca ana yolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Detaylar az sonra,,,


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Tags:Büyükkonuk-Kaplıca ana yolu
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