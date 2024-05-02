Büyükkonuk-Kaplıca anayolunda ölümlü kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Büyükkonuk-Kaplıca anayolunda ölümlü kaza
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Büyükkonuk-Kaplıca anayolunda ölümlü kaza
Hasan Düzgün
posted on
May. 02, 2024 at 3:53 pm
2 Mayıs 2024
Büyükkonuk-Kaplıca ana yolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Detaylar az sonra,,,
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Tags:
Büyükkonuk-Kaplıca ana yolu
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