Kıbrıs

Büyükkonuk Belediyesi Barış Katırcı’ya yardım etmek isteyenler için hesap numarası açıkladı

26 Temmuz 2019

Büyükkonuk Belediyesi, Barış Katırcı’ya yardım etmek isteyenler için hesap numarası açıkladı. 

Konuyla ilgili Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm toplumu yasa boğan olayda anne, baba ve kardeşlerini denizde boğulmaları sonucu kaybeden 12 yaşındaki Barış Katırcı’ya ülkeden ve Türkiye’den gelen yardım talepleri geldiği belirtildi.

Açıklamada yardım yapmak isteyenlerin Barış Katırcı adına Ziraat Bankası İskele/ KKTC Şubesi’nde açılan şahsi hesaba para yatırabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre hesap detayları şöyle:
“İsim: Barış Katırcı
Şube:2182 İskele /KKTC Şubesi
Hesap: 89839448-5001
IBAN No: TR680001002182898394485001”

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