Kıbrıs

1-15 Haziran 2019 dönemi süt bedellerinin tamamı bugün ödeniyor

26 Temmuz 2019

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Haziran devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin 19 Temmuz tarihinde ödenen yüzde doksanlık kısmından geriye kalan yüzde 10’unun bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Haziran 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 910 üretici için toplam 13 milyon 898 bin 888 TL’lik çiğ süt bedellerinin yüzde 10’u olan 1 milyon 398 bin 888 TL’lik miktar üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

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