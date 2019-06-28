Büyük ikramiye Lefkoşa’da…

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Haziran 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 64290 numaralı bilete isabet etti. Bilet Lefkoşa bayisi Kemal Conkbayır tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 29 Haziran 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tradresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

28 HAZİRAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64290

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 69925

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 51185

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 20757

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 10025 13898 23940 66045

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 00855 49386 66859 69447 78817

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar 17283 18023 24635 24919 26052 38019 42586 46586 48924 69010

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar 03147 06054 06456 07580 07850 08114 16756 22683 23671 32498 39631 39820 45376 48230 50208

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar 04290 14290 24290 34290 44290 54290 60290 61290 62290 63290 64090 64190 64200 64210 64220 64230 64240 64250 64260 64270 64280 64291 64292 64293 64294 64295 64296 64297 64298 64299 64390 64490 64590 64690 64790 64890 64990 65290 66290 67290 68290 69290 74290

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar 813 904

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar 35 42