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70 yaşındaki kadına 38 yaşındaki kızına tokat atmaktan kilise çıkışı kelepçe

28 Haziran 2019

ABD’de 70 yaşındaki bir kadın, kilisede tartıştığı 38 yaşındaki kızına tokat atınca çıkışta polisler tarafından kelepçelenerek karakola götürüldü.

ABD’nin Florida Eyaletindeki Deltona şehrinde Laura Falls isimli yaşlı kadın kızı Dawn Rigsby ile kilisedeydi.

Ancak ikili Falls’ın torununu İncil kursuna götüremeyeceğini söyleyince tartışmaya başladı.

Falls, tartışmanın hararetlenmesinin ardından kızına tokat atınca polisler kendisini kilise çıkışında kelepçe ile karşıladı. Zira, annesinin bu hareketine sinirlenen Rigsby, polisi arayıp ihbarda bulunmuştu.

‘Kusurlu davranış’ ile suçlanan Falls’ın bileklerine kelepçe takıldığı ve ardından polis aracına bindirildiği anlar kameraya yansıdı.

Yaşlı kadının oldukça üzüldüğünün görüldüğü video sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.

38 yaşındaki Rigsby ise “Çok saçma bir tartışmaydı. Bir anda kontrolden çıktı” dedi ve polisi aradığına pişman olduğunu söyledi.

Falls, ifadesinde tartışmanın kiliseye gelmeden önce başladığını söyledi. İfadeye göre, Rigsby’nin çocukları o gün tartışıyorlardı ve büyükanneleri Falls, torunlarına hayatını “sefil” hale getirdiklerini ve onlarla İncil okuluna gitmeyeceklerini söyledi.

Yine ifadeye göre, olayın ardından çocuklardan biri ağlayarak annelerine durumu anlattıktan sonra Falls ve kızı arasında atışmalar başladı. Bunun üzerine sinirlenerek evden çıkan yaşlı kadın yakınlardaki kiliseye gitti. Kızının da oraya gelmesiyle ikili arasındaki tartışma büyüdü ve karakolda sona erdi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Falls, 15 Temmuz’da ilk duruşmasına çıkacak.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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