Buse’den Fransa’da çifte birincilik

Milli atlet Buse Savaşkan Fransa’da iki gün üst üste katıldığı iki farklı yarışta hem birinci oldu, hem de şampiyona rekorlarını kırdı.

Yüksek atlamadaki başarılı atletimiz Buse Savaşkan, ilk olarak Cumartesi günü Fransa’nın Troyes şehrinde düzenlenen Meeting National Troyes-Aube organizasyonuna katılırken, 1.84’lük derecesi ile hem birinci olarak kürsüye çıktı, hem de şampiyona rekorunu kırdı.

Pazar günü bu kez Fransa’nın bir başka şehri olan Amiens’te düzenlenen Meeting National d’Amiens yarışına katılan Buse, burada da birinci geldi. İkinci günkü yarışa ulaşım esnasında olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşayan Buse, başlangıca kısa süre kala yarışa yetişmesine rağmen başarılı olarak 1.81’lik derecesi ile birincilik kürsüsüne çıktı. Buse bu dereceyle ayrıca bu organizasyonda da şampiyona rekorunu kırma başarısı gösterdi.