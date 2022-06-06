BTM Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 4-5 Nisan tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Tugay Gök (Alayköy) 3 Maç

Celal Bayar (Yeniceköy) 2 Maç

Erhan Yılmaz (Gayretköy) 1 Maç

Ferdi Usbahalı (Korkuteli) 2 Maç

Fahri Denizer (Poy Rent a Car Yeşilyurt) 2 Maç

İlkay Özdemirtaş (Poy Rent a Car Yeşilyurt) 2 Maç

Veli Bebek (Güvercinlik) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Burak Kurtcebe (Poy Rent a Car Yeşilyurt) 3 Maç

Doğuş Civisilli (Autorite Civisil) 2 Maç

Cengiz Bahşi (Yeşil Harnıp Kozanköy) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mehmet Alşan (Poy Rent a Car Yeşilyurt)

Devrim Erdoğan (Dipkarpaz)

Berkan Sünmez (Dipkarpaz)

Yusuf Gazi Bitik (Gayretköy)

Sarp Çevik Seçkin (Gayretköy)

Batuhan Ak (SFC Boğaziçi)

Ahmet Biçen (Yeşil Harnıp Kozanköy)

İsmail Aslan (Kırıkkale)

İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında ayrıca şu kararları verdi:

1) 4 Haziran 2022 tarihinde 17336 maç numarasıyla oynanan Alayköy SKKD – Ağırdağ Boğaz TSK İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup müsabakasının raporları incelenmiş olup, müsabakada oluşan küfür ve sahaya girme teşebbüslerinden dolayı KTFF Müsabaka Talimatı 52. maddesi uyarınca Alayköy SKKD takımına 1.000 TL (Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) 4 Haziran 2022 tarihinde 17396 maç numarasıyla oynanan Ergazi GSK – Dipkarpaz TSK İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup müsabakasının raporları incelenmiş olup, 1088 lisans numaralı Ergazi GSK Antrenörü Cenk Osman Şeren’in maçın hakemine ve KTFF’ye yönelik hakaret, küfür ve tehditler sebebiyle Müsabaka Talimatının 41/1 C uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.