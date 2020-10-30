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Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı

31 Ekim 2020
Buse hasdemir





İzmir’deki depremin ardından yıkılan binanın altında kalan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz 9,5 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Buse ile birlikten bir kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.







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31 Ekim 2020

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