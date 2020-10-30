Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı

\u0130zmir'deki depremin ard\u0131ndan y\u0131k\u0131lan binan\u0131n alt\u0131nda kalan ve Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli'nin telefonla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Buse Hasy\u0131lmaz 9,5 saat sonra enkazdan\u00a0sa\u011f olarak kurtar\u0131ld\u0131. Buse ile birlikten bir ki\u015fi daha enkazdan sa\u011f olarak kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\nMerkez \u00fcss\u00fc Ege Denizi'nin Seferihisar a\u00e7\u0131klar\u0131 olan 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan Bayrakl\u0131 il\u00e7esinde y\u0131k\u0131lan binalarda arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fmalar s\u0131ras\u0131nda b\u00f6lgeye giden Tar\u0131m ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin de telefonla konu\u015ftu\u011fu Buse Hasy\u0131lmaz'a ula\u015fmak i\u00e7in enkaz i\u00e7inde lazer \u0131\u015f\u0131kl\u0131 kontrol yap\u0131ld\u0131. Is\u0131n\u0131n uyar\u0131 verdi\u011fi yerde kaz\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor. Aramada termal kamera da kullan\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\u00d6te yandan arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 takip eden Buse Hasy\u0131lmaz\u2019\u0131n ni\u015fanl\u0131s\u0131 Nurullah Yal\u00e7\u0131n, gazetecilere, "Sesimizi duyuyor, iyi oldu\u011funu s\u00f6yledi ve sesleri duyuyor. Di\u015f kontrol\u00fcne gitmi\u015fti, \u015fu anda ikinci katta annesiyle enkaz alt\u0131nda." dedi.\r\n\r\nHasy\u0131lmaz'la yapt\u0131\u011f\u0131 telefon konu\u015fmas\u0131nda da Yal\u00e7\u0131n'\u0131n, ni\u015fanl\u0131s\u0131na onlar\u0131 bekledi\u011fini belirterek, "\u0130yi misin, az daha dayan Buse." dedi\u011fi g\u00f6zlendi.Buse, 9,5 saat sonra enkazdan kurtar\u0131ld\u0131. Buse'nin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirtildi. Buse ile birlikte bir erkek daha enkazdan sa\u011f olarak kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\nEnkazdaki \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ediyor.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\u0130zmir\u2019de deprem sonras\u0131 Buse'yi kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n