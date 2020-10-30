Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bölgeye giden Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli’nin de telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz’a ulaşmak için enkaz içinde lazer ışıklı kontrol yapıldı. Isının uyarı verdiği yerde kazı yürütülüyor. Aramada termal kamera da kullanılıyor.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarını takip eden Buse Hasyılmaz’ın nişanlısı Nurullah Yalçın, gazetecilere, “Sesimizi duyuyor, iyi olduğunu söyledi ve sesleri duyuyor. Diş kontrolüne gitmişti, şu anda ikinci katta annesiyle enkaz altında.” dedi.

Hasyılmaz’la yaptığı telefon konuşmasında da Yalçın’ın, nişanlısına onları beklediğini belirterek, “İyi misin, az daha dayan Buse.” dediği gözlendi.Buse, 9,5 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Buse’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Buse ile birlikte bir erkek daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Enkazdaki çalışmalar devam ediyor.