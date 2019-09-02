Kıbrıs

Burcu: Lute’un referans kavramlarını tamamlamaya yönelik çalışmaları sürüyor

2 Eylül 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununun çözümü için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un referans kavramlarını tamamlamaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Lute’un  bu kapsamda yarın yeniden  görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Lute‘la yaptığı görüşmenin ardından bir değerlendirme yaptı.

Sözcü Burcu,  “Cumhurbaşkanımız, Sayın Jane Holl Lute ile bugün de görüşmelerini sürdürmüştür. Sayın Jane Holl Lute’un referans kavramlarını tamamlama yönündeki çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız bu kapsamda Sayın Lute’u yarın saat 17.00’de yeniden kabul ederek görüşecektir” dedi.

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