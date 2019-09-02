Başbakan Johnson’dan erken seçim planı: İşçi Partisi engelleyebilir

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, muhalefetin bu hafta AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılmanın önünü tıkayacak yasayı çıkarmayı başarması durumunda erken seçime giderek Parlamento’nun bu çabasının önüne geçmeyi düşünüyor.

BBC’nin edindiği bilgilere göre erken seçim senaryoları Başbakanlık ofisinde hararetli bir şekilde tartışılıyor.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg erken seçim çağrısının en erken Çarşamba günü yapılabileceğini fakat henüz bir karar alınmadığını aktarıyor.

Erken seçim ihtimalinin belirmesi üzerine sterlin dolar karşısında yüzde 0,8, euro karşısında da yüzde 0,6 değer kaybetti.

Başbakan Johnson’ın 31 Ekim’de AB ile bir anlaşmaya varılamaması durumunda bile ayrılmayı tercih edeceğini açıklaması, kendi partisi içinde aralarında eski bakanların da bulunduğu siyasetçilerin itirazıyla karşılaşmıştı.

Johnson, bu yasaya destek veren vekilleri partiden atmak ve bir dahaki seçimde aday yapmamakla tehdit etmişti.

Fakat bu vekillerin partiden ayrılması durumunda Muhafazakar Parti, kendisini dışardan destekleyen Kuzey İrlandalı sağcı parti DUP’nin dışardan desteğine rağmen Parlamento’da çoğunluğa ulaşamayacak.

Muhafazakar Parti’deki bu siyasetçilerin yanı sıra muhalefet partileri de böyle bir seçeneğe karşı çıkıyor.

İşçi Partisi öncülüğünde Salı günü verilecek yasa tasarısının da tasxlağı bugün ortaya çıktı. Taslakta Başbakan’ın anlaşmasız bir ayrılık yerine Brexit’i ertelemek zorunda bırakılması öngörülüyor. Yasa tasarısına göre Brexit 31 Ocak 2020’ye kadar ertelenebilir.

İşçi Partisi’nin Brexit’ten sorumlu kıdemli siyasetçilerinden Jenny Chapman, bir erken seçimin 31 Ekim’de anlaşmasız Brexit’i kaçınılmaz kılması durumunda seçime karşı çıkacaklarını söyledi:

“Bizim hedefimiz AB’den anlaşma olmadan ayrılmanın önüne geçmek. Genel seçim istiyoruz ama önceliğimiz anlaşmasız Brexit’i engellemek.

“Bu da demek oluyor ki, bu süreçte genel seçim yapılmamasına ihtiyaç varsa, genel seçim isteğimiz değil anlaşmasız ayrılığa karşı çıkışımız öncelikli olacak.

“Bu İşçi Partisi’nin çıkarına olmayabilir. Ama kitlesel işsizliğin önüne geçmek için elzem.

“Teorik olarak erken seçime karşı çıkabiliriz. Ama erken seçime gitmek anlaşmasız ayrılığın önüne geçmenin yollarından biri de olabilir.”

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg ise uzun bir süredir genel seçim isteyen İşçi Partisi’nin bu sefer hükümetin erken seçim çağrısına karşı çıkmasının garip bir durum oluşturabileceğini söylüyor.

Jeremy Corbyn’den yol haritası

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn bu sabah, bu hafta Parlamento’nun açılmasıyla birlikte ülkenin AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının önüne geçmek için yapacaklarının yol haritasını açıkladı.

Corbyn, önce AB’den anlaşmasız ayrılığı engelleyecek bir yasa çıkaracaklarını, ardından da genel seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Jeremy Corbyn, İşçi Partisi’nin bu yasayı çıkarmak için diğer partilerle görüşmelerine devam ettiğini ve hükümeti güvensizlik oyuyla düşürmenin de masada olduğunu aktardı.

İşçi Partisi lideri, genel seçimden sonra AB’den ayrılık konusunda bir referandum çağrısı yapacaklarını ve referandumda halka iki seçenek sunulması gerektiğini söyledi: AB’de kalmak veya Parlamento’nun onaylayacağı bir ayrılık türü.

Corbyn Parlamento’ya sunacakları taslağın detaylarının 28 saat içinde belli olacağını açıkladı.

Yarın tatilden dönecek milletvekilleri yaklaşık bir hafta çalıştıktan sonra Parlamento beş haftalığına askıya alınacak. Brexit tarihi olarak belirlenen 31 Ekim’e kadar iki aylık sürenin beş haftasında Parlamento’nun kapalı olması, önlerinde kısa bir süre bulunması nedeniyle AB’den anlaşmasız ayrılığa karşı çıkanların stratejilerinin önemini artırıyor.

“Trump işi Brexit”

Corbyn bugünkü konuşmasında İngiltere’nin AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının “Trump işi bir Brexit” olacağını, İngiltere’nin serbest ticaret anlaşması imzalamak için ABD’nin eline bakacağını söyledi.

Gıda endüstrisinin anlaşmasız Brexit durumunda ülkede gıda kıtlığı yaşanacağı uyarısına karşın Başbakan Boris Johnson’ın aksi yöndeki açıklamalarını hatırlatan Corbyn, “Bu konuda kime güveniyorsunuz? Gıda endüstrisine mi yoksa bu sektörde hiç çalışmamış Johnson’a mı?” diye sordu.

Corbyn Brexit referandumunda AB’den ayrılık yönünde oy veren kişilerin de Brexit’in anlaşmasız bir şekilde gerçekleşmesinden korktuğunu söyledi ve ekledi:

“Kimse işlerini kaybetmek için veya ABD’nin işine yarayacak türden bir anlaşma için oy vermedi.”

Jeremy Corbyn, yasa tekliflerinin Parlamento’dan geçmemesi veya yasa çıkmadan Başbakan Johnson’ın erken seçim çağrısı yapması durumunda ne yapacakları konusunda bir açıklama yapmadı.

Başbakanlık kaynakları, anlaşmasız Brexit’in engellenmesinin önüne geçmek isteyen Johnson’ın bu nedenle bir erken seçim planlayabileceğini söylüyordu. Fakat bu seçimin gerçekleşmesi için Parlamento’da çoğunluk gerekiyor ve The Guardian gazetesine göre İşçi Partisi buna karşı çıkarak Johnson’ın istediği bir türden erken seçimin önüne geçebilir.

Sky News Politika Editör Yardımcısı Sam Coates, Corbyn’in konuşmasının ardından hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre bu akşam kabine toplantısı yapılacağını yazdı.

Guardian’a konuşan bir başbakanlık kaynağı ise Parlamento’da bu hafta anlaşmasız Brexit’in engellenmesi yönünde düzenlenecek oylamaya bir güven oylaması olarak baktıklarını söyledi.

İngiltere’de erken seçime nasıl gidilebilir?

İngiltere’de erken seçime gitmenin iki yolu bulunuyor:

1- Milletvekillerinin üçte ikisinin erken seçim yönünde oy kullanması. Bu durumda Başbakan Johnson’ın belirleyeceği seçim tarihi de bir tartışma konusu olacak.

2- Ana muhalefet partisi liderinin (Bu durumda İşçi Partisi lideri Corbyn) vereceği bir güvensizlik oylaması sonucu vekillerin yarısından fazlası güvensizlik yönünde oy verirse önce yeni hükümeti kurma çalışmaları yürütülüyor, başarısız olması durumunda erken seçime gidiliyor.