Bulut Akacan şimdi de sanal betten yargılanacak

Bulut Akacan dün Sanal bet davasından Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Dava 4 Ocak’a ertelendi

Evrim Kamalı

Girne’de geçtiğimiz ağustos ayında FEO ELEGANCE sitesine yapılan sanal bet operasyonunda tutuklanan Bulut Akacan hakkındaki yargı süreci başladı. Yasa dışı sanal bet meselesinden dolayı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Akacan dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Akacan’ın tutukluluk süresi 8 gün uzatılırken, davası 4 Ocak 2020 tarihine ertelendi. Sanal bet meselesi ile ilgili alt mahkemede gerçekleştirilecek ön duruşmaların ardından davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesi bekleniyor.