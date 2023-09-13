Bülent Dizdarlı’nın yeni romanı “Lambousa Prensesi” yayımlandı

Bülent Dizdarlı’nın yeni romanı “Lambousa Prensesi”, Khora Yayınları tarafından yayımlandı.

Kıbrıs efsanelerini, mitolojiyi ve günümüz gerçekliğini bir araya getiren “Lambousa Prensesi”, genç bir kadının iyileşme sürecini ele alırken, yarattığı çok boyutlu karakterlerle toplumun hastalıklı yönlerini ortaya koyuyor.

Editörlüğünü Nazen Şansal’ın, kapak ve sayfa grafik tasarımını ise Ömer Tatlısu’nun üstlendiği eser, Khora Yayınlarının 91. kitabı olarak raflardaki yerini aldı.

-Kitap, kadına şiddetin son bulması dileğiyle başlıyor

Yazarın “Bu kitabı, şiddet gören tüm kadınlara, şiddetin son bulması dileğiyle ithaf ediyorum” sözleriyle başladığı kitapta, İstanbullu genç bir kadın olan Melike’nin, yaşadığı erkek şiddetinin travmasını atlatmak amacıyla Kıbrıs’a taşınması ve ardından gelişen olaylar anlatılıyor.