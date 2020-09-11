Bülent Dizdarlı’nın kulakları çınlasın

Futbol Federasyonu’nun futbolu durdurma kararı almasıyla birlikte aklıma Çetinkaya’da dönemin kulüp başkanı Dr.Bülent Dizdarlı geldi. Virüsün ilk patladığı dönemde Çetinkaya başkanı iken futbolun oynanmasına karşı çıkmış, antrenman bile yapılmamasını savunuyordu. Tek gailesi sporcunun ve ailelerinin sağlığıydı. Bakanlar Kurulu o zaman tüm herşeyi kapatmış, futbolu ve tüm spor branşlarını yasaklamıştı. Futbol ligleri ise yarım kalmıştı ve Çetinkaya da küme düşme potasındaydı. Doktor Dizdarlı futbolun başlamamasını savunurken, Futbol Federasyonu ligleri yeniden başlatmak için memleketin altını üstüne getirmişti.

Derken futbolun başlaması başarıldı ve Doktor Dizdarlı her toplantıda, her muhabbette birilerinin ağzında hakarete varan ifadelere maruz kalmıştı. Futbolun başlaması kararlaştırıldıktan sonra Dizdarlı, “savunduğum şeyden geri dönmem” dedi başkanlıktan istifa etti, Çetinkaya ise oynanan maçların ardından küme düştü. Gelelim şimdiye.

Virüs yine memlekete yayıldı. Bu kez memlekette sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Bakanlar Kurulu sporu yasaklamadı, ama spor branşları arasında sadece Futbol Federasyonu “futbolu yasakladı”. Sebep ise, Doktor Bülent Dizdarlı’nın zamanında savunduğu “sporcu sağlığı ve ailelerinin sağlığı”. Hani toplantılarda genel kurullarda, röportajlarda bunu savunduğu için laf duymuştu ya Dizdarlı, o günler geldi aklıma. O yüzden kulakları çınlasın Doktor Bülent Dizdarlı’nın şimdi diyorum..