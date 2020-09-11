Ada-Sen, pandemi süreci ile ilgili önerilerini Başbakanlığa sundu

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Senkikası (Ada-Sen) Başbakanlık aracılığı ile hükümete pandemi süreci ile ilgili önerilerini sundu.

Sendika Başkanı Kağan Mındıkoğlu yaptığı açıklamada, hükümet ile diyalog içerisinde bu dönemi atlatmak istediklerini, bu süreçte kimsenin sağlık açısından sıkıntı yaşamayacağı, güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasını istedi.

Mındıkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi dolayısı ile yakın zamanda yaşadığımız dışa kapanma, kısmi sokağa çıkma ve benzeri uygulamaların gerek ülke ekonomisine gerekse çalışanlarımıza olumsuz etkilerini halen yaşamaktayız.

Pandemi süresince gerek kamu, gerekse özel sektör çalışanlarının yapmış olduğu fedakarlıklar ve özveriler herkesin malumudur. Aynı şartlara geri dönmemek için hükümetin tüm sivil toplum örgütleri ile istişare edip gerekli tedbirleri en erken zamanda alması gerekmektedir.

Bizler Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası olarak bu sorumluluk bilinciyle pandemi sürecinde alınacak tedbir önerileri talebimizi gerçekleştiriyoruz.