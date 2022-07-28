Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi,haftalık covid-19 raporunu ve Komite’nin aldığı yeni kararları duyurdu.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar:

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (27.07.2022)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 19.07.2022 26.07.2022 Değişim Toplam vaka sayısı 3.231 2.363 -26,86% Yerel vaka sayısı 3.231 2.363 -26,86% Yurtdışı vaka 0 0,00% 100.000 de vaka sayısı 845,81 618,59 -26,86% 100.000 de yerel vaka sayısı 845,81 618,59 -26,86% Test sayısı 23.434 18.667 -20,34% Test pozitiflik oranı 13,79% 12,66% -8,19% Hastanede tedavi gören 43 25 -41,86% Yoğun bakımda tedavi gören 3 3 0,00% Yoğun bakım oranı 0,10% 0,13% 30,00% Aktif vaka sayısı 3078 2159 -29,86% Kaybedilen vaka sayısı 2 2 0,00% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 19.07.2022 26.07.2022 Değişim KKTC GENELİ 120,6 88,2 -26,87% LEFKOŞA 170,6 131,8 -22,74% GAZİMAĞUSA 109,1 76,6 -29,79% GİRNE 98,3 66,3 -32,55% İSKELE 54,2 40,4 -25,46% GÜZELYURT 95,9 60,2 -37,23% LEFKE 72,1 64,0 -11,23%

KARARLAR

ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR

Komitemiz tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar kişiler, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

Ada içi geçişlerde, kişiler Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya devam edecektir.

MASKE İLE İLGİLİ KURALLAR

Kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılması zorunludur.

Açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler tüm alanlarda (açık, kapalı) maske kullanacaklardır.

Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri)CE-IVD sertifikası olması zorunludur.

Yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanları haftada bir Covid-19 testlerini yaptıracaklardır.

Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler haftada bir Covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Semptom gösteren kişiler testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyeceklerdir.

Semptom gösteren kişiler maske takacak ve antijen testini yaptıracaktır. Antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

Ancak belirtilen süreden önce temaslı kişilerin semptom göstermeleri halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.

COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)

Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacaktır.

İzolasyon süresi 7 gündür. 7. günün sonunda kişiler test yaptırmalarına gerek olmaksızın güncel hayatlarına devam edebilecektir.

Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde 0533 842 8358 veya 1102 numaralarını arayarak yardım alabilirler.

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman vb.) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı’nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR

18 Yaş ve Üzeri Kişiler İçin Önerilen Aşı Tablosu

Aşı Adı Yaş Grubu Sağlıklı veya hafif derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler Orta veya ağır derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler** Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar Pfizer Biontech 18 yaş ve üzeri Total doz: 3-4 *doz Total doz 5** 1. doz ile 2.doz arası En az 4-8 hafta 1. doz ile 2.doz arası En az 3 hafta 2. doz ile 3. doz arası En az 5 hafta 2. doz ile 3. doz arası En az 8 hafta 3.doz ile 4. doz arası En az 4 ay 3.doz ile 4.doz arası En az 3 ay 4. doz ile 5. Doz arası En az 4 ay Johnson &Johnsson 18 yaş ve üzeri Total doz: 2-3 doz*** Total doz: 4 1. doz ile 2. doz arası En az 8 hafta 1. doz ile 2.doz arası En az 4 hafta 2. doz ile 3. doz arası En az 4 ay 2. doz ile 3. doz arası En az 8 hafta 3. doz ile 4. doz arası En az 4 ay AstraZeneca 18 yaş ve üzeri Total doz: 3-4**** Total doz: 4-5** 1. doz ile 2.doz arası En az 3 -8 hafta 1. doz ile 2.doz arası En az 4 hafta 2. doz ile 3. doz arası En az 3 ay 2. doz ile 3. doz arası En az 8 hafta 3.doz ile 4. doz arası En az 4 ay 3. doz ile 4. doz arası En az 3 ay 4. doz ile 5. Doz arası En az 4 ay Sinovac 18 yaş ve üzeri Total doz: 3-4***** – 1. doz ile 2.doz arası 4 hafta – – 2. doz ile 3. doz arası 3 ay – – 3.doz ile 4. doz arası*** En az 4 ay – –

* 4. doz Pfizer BioNTech aşısı sağlıklı veya bağışıklık sistemi hafıif derecede baskılı olan 50 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

** 5. doz Pfizer BioNTech aşısı bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzerine önerilmektedir.

*** Johnson &Johnsson aşısı ile aşılanan kişilerin 2. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırmaları önerilmektedir. 3. doz aşı (Pfizer Biontech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

**** AstraZeneca aşısı ile aşılanan kişilerin 3. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırmaları önerilmektedir. 4. doz aşı (Pfizer BioNTech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

***** Önceden Sinovac ile 3 doz veya 2 Sinovac+ 1 BioNTech ile aşılanan 50 yaş ve üzeri kişilerle, bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere 4. doz aşı (Pfizer BioNTech) yapılması önerilmektedir.

5 Yaş ve 17 Yaş İçin Önerilen Aşı Tablosu