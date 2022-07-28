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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı

28 Temmuz 2022






 




Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi,haftalık covid-19 raporunu ve Komite’nin aldığı yeni kararları duyurdu.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar:

 HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (27.07.2022)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
19.07.202226.07.2022Değişim
Toplam vaka sayısı3.2312.363-26,86%
Yerel vaka sayısı3.2312.363-26,86%
Yurtdışı vaka00,00%
100.000 de vaka sayısı845,81618,59-26,86%
100.000 de yerel vaka sayısı845,81618,59-26,86%
Test sayısı23.43418.667-20,34%
Test pozitiflik oranı13,79%12,66%-8,19%
Hastanede tedavi gören4325-41,86%
Yoğun bakımda tedavi gören330,00%
Yoğun bakım oranı0,10%0,13%30,00%
Aktif vaka sayısı30782159-29,86%
Kaybedilen vaka sayısı220,00%
İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI
19.07.202226.07.2022Değişim
KKTC GENELİ120,688,2-26,87%
LEFKOŞA170,6131,8-22,74%
GAZİMAĞUSA109,176,6-29,79%
GİRNE98,366,3-32,55%
İSKELE54,240,4-25,46%
GÜZELYURT95,960,2-37,23%
LEFKE72,164,0-11,23%

 

 KARARLAR

    

ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR

 Komitemiz tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar kişiler, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

 Ada içi geçişlerde, kişiler Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya devam edecektir.

MASKE İLE İLGİLİ KURALLAR

Kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılması zorunludur.

Açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler tüm alanlarda (açık, kapalı) maske kullanacaklardır.

Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

 

TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen  testleri)CE-IVD sertifikası olması zorunludur.

Yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanları haftada bir Covid-19 testlerini yaptıracaklardır.

Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler haftada bir Covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Semptom gösteren kişiler testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyeceklerdir.

Semptom gösteren kişiler maske takacak ve antijen testini yaptıracaktır. Antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

 Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

Ancak belirtilen süreden önce temaslı kişilerin semptom göstermeleri halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.

  COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

  • Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)
  • Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacaktır.
  • İzolasyon süresi 7 gündür. 7. günün sonunda kişiler test yaptırmalarına gerek olmaksızın güncel hayatlarına devam edebilecektir.
  • Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde 0533 842 8358 veya 1102 numaralarını arayarak yardım alabilirler.

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman vb.) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz  (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı’nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR

 

  • 18 Yaş ve Üzeri Kişiler İçin Önerilen Aşı Tablosu
Aşı AdıYaş GrubuSağlıklı veya hafif derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişilerOrta veya ağır derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler**
Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası ZamanlarÖnerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar
Pfizer Biontech18 yaş ve üzeriTotal doz: 3-4 *dozTotal doz 5**
1. doz ile 2.doz arasıEn az 4-8 hafta1. doz ile 2.doz arasıEn az 3 hafta
2. doz ile 3. doz arasıEn az 5 hafta2. doz ile 3. doz arasıEn az 8 hafta
3.doz ile 4. doz arasıEn az 4 ay3.doz ile 4.doz arasıEn az 3 ay
4. doz ile 5. Doz arasıEn az 4 ay
Johnson &Johnsson18 yaş ve üzeriTotal doz: 2-3 doz***Total doz: 4
1. doz ile 2. doz arasıEn az 8 hafta1. doz ile 2.doz arasıEn az 4 hafta
2. doz ile 3. doz arasıEn az 4 ay2. doz ile 3. doz arasıEn az 8 hafta
3. doz ile 4. doz arasıEn az 4 ay
AstraZeneca18 yaş ve üzeriTotal doz: 3-4****Total doz: 4-5**
1. doz ile 2.doz arasıEn az 3 -8 hafta1. doz ile 2.doz arasıEn az 4 hafta
2. doz ile 3. doz arasıEn az 3 ay2. doz ile 3. doz arasıEn az 8 hafta
3.doz ile 4. doz arasıEn az 4 ay3. doz ile 4. doz arasıEn az 3 ay
4. doz ile 5. Doz arasıEn az 4 ay
Sinovac18 yaş ve üzeriTotal doz: 3-4*****
1. doz ile 2.doz arası4 hafta
2. doz ile 3. doz arası3 ay
3.doz ile 4. doz arası***En az 4 ay

*    4. doz Pfizer BioNTech aşısı sağlıklı veya bağışıklık sistemi hafıif derecede baskılı olan 50 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

** 5. doz Pfizer BioNTech aşısı bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzerine önerilmektedir.

*** Johnson &Johnsson aşısı ile aşılanan kişilerin 2. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırmaları önerilmektedir. 3. doz aşı (Pfizer Biontech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

**** AstraZeneca aşısı ile aşılanan kişilerin 3. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırmaları önerilmektedir. 4. doz aşı (Pfizer BioNTech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

***** Önceden Sinovac ile 3 doz veya 2 Sinovac+ 1 BioNTech ile aşılanan 50 yaş ve üzeri kişilerle, bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere 4. doz aşı (Pfizer BioNTech) yapılması önerilmektedir.

  • 5 Yaş ve 17 Yaş İçin Önerilen Aşı Tablosu
Aşı AdıYaş GrubuSağlıklı veya hafif derecede bağışıklık sistemi baskılı olan çocuklarOrta veya ağır derecede bağışıklık sistemi baskılı olan çocuklar
Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası ZamanlarÖnerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar
Pfizer Biontech5 yaş-11 yaşTotal doz: 3Total doz: 4
1. doz ile 2. doz arasıEn az 3 -8 hafta1. doz ile 2.doz arasıEn az 3 hafta
2. doz ile 3. doz arasıEn az 5 ay2. doz ile 3. doz arasıEn az 8 hafta
3. doz ile 4. doz arasıEn az 3 ay
Pfizer Biontech12 yaş -17 yaşTotal doz: 3Total doz: 5
1. doz ile 2.doz arasıEn az 3 -8 hafta1. doz ile 2.doz arasıEn az 3 hafta
2. doz ile 3. doz arasıEn az 5 ay2. doz ile 3. doz arasıEn az 8 hafta
3. doz ile 4. doz arasıEn az 3 ay
4. doz ile 5. Doz arasıEn az 4 ay

 



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28 Temmuz 2022






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