Bulaşıcı hastalıklar Üst komitesi kararları Resmi Gazete’de yayınlandı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan kararlar Resmi Gazete’de yayınlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar
1. Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 21: 00′ dan sonra cafe, restoran, pastane,
bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide
salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar
verilmiştir. Ancak 21 :00 ‘dan sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık
kalması uygun görülmüştür.
2. Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararının 04 Ocak
2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
3. Daha önce yılbaşı ve eğlence programları ile ilgili aldığımız kararın yinelenme
ihtiyacı gerekli görülmüştür. Şöyle ki; sokakta ve kapalı alanlarda yapılacak
yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetlerinin yapılmamasına ayrıca işyeri açılış
amacıyla düzenlenen törenlerin de 04.01.2021 tarihine kadar yapılmamasına
karar verilmiştir.
4. Taşımacılık sektörü ile ilgili karar yeniden değerlendirilerek, otobüs, minibüs,
taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu almamaları, otobüs
ile minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak
şekilde oturma düzeni ile yolcu taşımaları uygun görülerek daha önce alınan
kararın bu yönde tadil edilmesine karar verilmiştir.
5. Resmi Gazete’de yayınlanan ve daha önce de bildirilen ülkemize düzenlenecek
charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak
amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili
kararın süresiz olarak uzatılmasına karar verilmiştir.
6. BM,AB, İngiliz Üstleri, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanlarının sınır
kapılarından son bir hafta içinde yapılmış negatif PCR testlerini belgelemeleri
kaydı ile geçişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.