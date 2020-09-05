Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar şöyle:

1. A) Ülkemize B Grubu ülkelerden gelen kişiler (Türkiye ve İngiltere dahil) arasından vaka sayısının giderek artması ve yerel bulaşın da buna bağlı olarak artış göstermesi ve sağlık sistemimizin yükünü arttırmamak adına komitemiz 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlamak kaydı ile adamıza gelecek herkesin 7 gün süre ile karantinada kalmasına karar verilmiştir.

(Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak Sağlık Bakanlığı ve güvenlik güçleri tarafından denetlenecek karantina merkezlerinde) Uygulama 06 Eylül 2020 saat 23:59 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 20 Eylül 2020 saat:23:59 da sona erecektir. Bu uygulamanın bitiş tarihinde yeniden durum değerlendirilmesi yapılacaktır.

Bir kişinin 2 kez PCR testinin negatif olduğu durumlarda 3 günlük sürede testinin pozitifleşmesi ve hastalık bulaştırma ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle B grubu ülkelerinden çift negatif PCR sonucu ile ülkemize giriş yapacak kişilerin, KKTC’de 3 günden kısa süre(3. gün dahil) kalmaları kaydı ile karantina uygulamalarından muaf tutulması uygun görülmüştür.

C)Yükseköğrenim nedeniyle KKTC’ye gelecek öğrenciler de bu süreçte 7 gün süre ile Üniversitenin belirlediği yurt veya otellerde izole olacaklardır.

D) Sağlık nedenleri ile yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.

E) C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için uygulama: Ülkemize gelecek kişiler uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde belgeleme zorunluluğu vardır. Ülkeye girişlerinde 14 gün süre ile belirlenen karantina merkezlerinde karantina uygulaması yapılacaktır. Gerektiğinde karantina merkezinde bulunan kişilere PCR testi yapılabilecektir.

2. Son günlerde Vadili, İnönü ve Akdoğan bölgelerinde yoğun yerel bulaşın görülmesi nedeniyle 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren (07 Eylül 2020 tarihi dahil) 20 Eylül 2020 tarihine kadar (20 Eylül 2020 tarihi dahil) 14 gün süre ile düğünler, toplantılar vb. toplu organizasyonlar yasaklanmıştır. Bu bölgedeki tüm okulların açılması da 14 gün süre ile ertelenmiştir.

3. A) Açık alanlarda düzenlenen eğlencelerde sosyal mesafe ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen bu kurallara uyulmadığı görülmektedir. Bu nedenle beach club, doğum günü kutlaması, kına gecesi vb. benzeri eğlencelerin yapılacak denetimlerde kurallara uyulmaması halinde işletmelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

B)Ayrıca düğünler ve açık havada düzenlenen benzeri organizasyonlarda uyulması gereken kurallar kılavuzuna uyulmaması durumunda düğünlere de kısıtlama getirilecektir.

4. Restaurant, cafe ve yemek hizmeti veren yerler hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları kaydı ile hizmet vermeye devam edeceklerdir. Bu hizmetlerin belirlenen kurallara uymamaları halinde kapatılmaları gündeme gelecektir.

5. Taşımacılık sektörü ile ilgili alınacak tedbirler; sürücü bölümü bir aparat ile yolculardan ayrılmalıdır. Bu arada camlar açık olmalı, klima kullanılmamalı ve araçtaki herkes maske takmalıdır. Yolcuların tarih bazında isim- soyisim ve adres kayıtları da tutulmalıdır.

NOT:

• Ülkemize girişlerde B Kategorisinden gelen kişilerden istenen PCR testleri ile ilgili uygulamalarda bir değişiklik yapılmamıştır.

• Söz konusu karantina ücretlerinden aşağıda belirtilen kişiler muaf tutulacaktır:

– Öğrenci olarak ülkemize giriş yapacak kişiler

– 6 Eylül 2020 tarihinden önce yurt dışına giden kişiler

– Sağlık amacıyla Türkiye’ye sevkli giden hastalar ve görevli olarak gönderilen personel.

Bu kararlar 20 Eylül’e kadar geçerli olacaktır. O güne kadar süre tekrardan gözden geçirilebilecektir.