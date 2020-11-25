Güney Kıbrıs’ta çalışan vatandaşlar, işçilerden birinin testinin pozitif çıkması ve bu konuyla ilgili yapılan haberlere gelen yorumlarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

24/11/2020 tarihinde ülkemizde yapılan PCR testi sonrasında Güney’de

çalışmakta olan emekçi kardeşimizin birinde covid 19 testi pozitif olarak tespit edilmiş ve

bu kardeşimizin virüsü Güney’den kaptığı ile ilgili gerek yazılı gerekse görsel basında duyurulmasından sonra biz Güney çalışanları üzerinden bazı kesimler tarafından tekrardan linç kampanyasına varacak söylemler başlatılmıştır.

Bilinmesini isteriz ki bizler 8 Haziran 2020 tarihinden beridir Güney Kıbrıs’taki işlerimize sağlık kurullarının belirlediği şekilde yerine getirerek gitmekteyiz. Bugüne kadar ve bundan sonrada aynı hassasiyeti göstererek işlerimize sağlıklarımız elverdiği sürece gidip gelmeye devam edeceğiz.

Bugüne kadar yaklaşık olarak 2000 civarında arkadaşımız Güney Kıbrıs’ta çalışmaya gitmekte olup hem ailelerinin yaşamını idame ederken hem de ülkesine bu zor ekonomik koşullar altında katkı yapmaya devam etmektedir.

Elbet bizler de bu süreçte isterdik ki güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışalım hem ne ailelerimizi ne de vatandaşlarımızı zor duruma düşürmeyelim.

Lâkin Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkelerin bile öngörmediği bu salgını takdir edersiniz ki bizler nasıl öngörüp de tedbir alabilelimdi. Bizler de sizler gibi hayat standartlarımızı kazanlarımıza göre yapmakta ve buna göre ailelerimizin ve çocuklarımızın yaşamlarını idame ettirmeleri adına gerekli olan yatırımları yapmaktayız. Bu nedenle daha önce de yaşamış olduğumuz mağduriyetler nedeni ile bir çoğumuz sizler gibi borçlarını o dönemde ödemekte zorlanmış ve hiç bir şekilde KKTC devletinden bir karşılık görmemiş olmasına rağmen herhangi bir talepte de bulunmamış ve bundan sonra da bulunmayacaktır.

Kısacası gerek yazılı gerekse görsel basında bugün 25/11/2020 tarihinde yayınlanan haber içeriklerinde ”Güney Kıbrıs’ta çalışan 1 Kıbrıslı Türk işçide Covid-19 testi Pozitif” haberinden sonra bu haberlerin altına yapılan pervasızca ve ahlak dışı söylemler nedeni ile bu açıklamaları yapanlara söylemek isteriz ki bizler de bu vatanın insanlarıyız ve en az hatta onlardan fazla Hem ailelerimizi hem de vatandaşlarımızı düşünmekteyiz.

Burdan bir kez daha belirtmek isteriz ki Covid-19 testi pozitif çıkan arkadaşımıza, kardeşimize acil şifalar dilerken en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ederken, tüm halkımıza sağlık dolu günler dileriz.